2018-10-29T13:54:01+03:00
Политика

Президент Зимбабве посетит Россию в январе 2019 года

Лидер африканской страны выступит на бизнес-форуме и встретится с Владимиром Путиным
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент Зимбабве посетит Россию в январе будущего годаПрезидент Зимбабве посетит Россию в январе будущего годаФото: REUTERS
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Эмерсон Мнангагва, президент Зимбабве и лидер правящей партии, посетит Россиию в январе будущего года.

- Президент Мнангагва едет в январе. Он публично заявил, что хочет посетить Россию. Мы пытаемся организовать бизнес-форум, на котором и выступит наш президент. Мы бы хотели, чтобы Мнангагва обратился к участникам бизнес-форума, когда приедет в Москву,- прокомментировал Майк Николас Санго, зимбабвийский посол в Москве.

Во время визита Мнангагва планирует встретиться с президентом России, Владимиром Путиным, и обсудить ряд вопросов, качающихся отношения между двумя странами. Президент Зимбабве выразил надежду на то, что «состоится ответный визит», сообщает "РИА Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россию с деловым визитом посетил Джон Болтон, советник Дональда Трампа по нацбезопасности. Он встретился с Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

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