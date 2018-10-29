В МИД прокомментировали заявление Болтона, сделанное в Армении

29 Окт. 15:47 2018-10-29T16:06:49+03:00

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Министерство иностранных дел России раскритиковало заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Во время своего визита в Армению американский политик призвал местное руководство отказаться от своих традиционных партнеров и поддержать оружие США.

Болтон публично потребовал, чтобы Ереван "избавился "от исторических клише", под чем подразумевал отношения с Москвой. Также американский политик высказался о том, что "оружие [США], в любом случае, лучше российского" и призвал и.о. премьера Армении Никола Пашиняна предпринять шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта после парламентских выборов.

В МИД высказывания американского политика назвали "большой бесцеремонностью" и вмешательством во внутренние дела Армении.

"Естественно, [Болтон] не забыл прорекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского", — заявили в МИД.

В ответ на предложения Джона Болтона и.о. премьера Армении Никола Пашинян не исключил, что республика может приобрести американское вооружение, если от Вашингтона поступит достаточно выгодное предложение.

По словам советника президента США, поставки вооружений избавили бы Ереван от исключительной зависимости от России в данном вопросе и позволили бы Пашиняну в случае победы на выборах перейти к «более решительным мерам» в карабахском вопросе.