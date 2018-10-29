2018-10-29T16:06:49+03:00
Политика

В МИД прокомментировали заявление Болтона, сделанное в Армении

В ведомстве назвали высказывания американского политика "большой бесцеремонностью"
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
В МИД прокомментировали заявление Болтона, сделанное в АрмениюВ МИД прокомментировали заявление Болтона, сделанное в АрмениюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел России раскритиковало заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Во время своего визита в Армению американский политик призвал местное руководство отказаться от своих традиционных партнеров и поддержать оружие США.

Болтон публично потребовал, чтобы Ереван "избавился "от исторических клише", под чем подразумевал отношения с Москвой. Также американский политик высказался о том, что "оружие [США], в любом случае, лучше российского" и призвал и.о. премьера Армении Никола Пашиняна предпринять шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта после парламентских выборов.

В МИД высказывания американского политика назвали "большой бесцеремонностью" и вмешательством во внутренние дела Армении.

"Естественно, [Болтон] не забыл прорекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского", — заявили в МИД.

В ответ на предложения Джона Болтона и.о. премьера Армении Никола Пашинян не исключил, что республика может приобрести американское вооружение, если от Вашингтона поступит достаточно выгодное предложение.

По словам советника президента США, поставки вооружений избавили бы Ереван от исключительной зависимости от России в данном вопросе и позволили бы Пашиняну в случае победы на выборах перейти к «более решительным мерам» в карабахском вопросе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
SANA: Жертвами авиаудара коалиции США по сирийскому Хаджину стали 15 мирных жителей
Минобороны: Ту-142 ВМФ РФ выполнили плановый полет над акваторией Норвежского моря
Эрдоган намерен встретиться с Трампом и Путины в Париже 10-11 ноября
Алсу перепела Летова
Масштабное ДТП в Китае унесло жизни 14 человек
Противолодочный самолет Ту-142 ВКС РФ пролетел над кораблями НАТО в Норвежском море
Алина Загитова выиграла этап Гран-При в Финляндии
На Сицилии и Сардинии объявлен наивысший уровень погодной опасности из-за проливных дождей
Причиной крушения МиГ-29М ВВС Египта стали неполадки в системе управления
Украинский писатель нашел истоки «странной» любви соотечественников к России
В Стамбуле состоялась встреча Эрдогана и Порошенко
В Египте потерпел крушение поставленный из России истребитель Миг-29М
Трамп: Одна из обвинительниц Кавано призналась, что солгала
Сегодня праздник у девчат: Группа Spice Girls решила объявить о своем воссоединении
НАТО: Американский военнослужащий был убит в Кабуле внедренным боевиком Талибана*
Два человека стали жертвами частичного обрушения здания Amazon в Балтиморе
Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства в Москве
Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы