Меркель подтвердила свой уход с поста канцлера ФРГ после 2021 года

29 Окт. 16:09 2018-10-29T16:09:44+03:00

А уже в декабре этого года политик намерена оставить должность председателя ХДС

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Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в понедельник , 29 октября, на пресс-конференции в Берлине, подтвердила, что не будет баллотироваться на пост главы кабинета министров на следующих выборах, которые пройдут в ФРГ в 2021 году. Кроме того, после ухода с этой должности она вообще не намерена заниматься политикой.

«Четвертый срок канцлера - мой последний. В 2021 году я не буду кандидатом на должность канцлера и не буду претендовать на место в Бундестаге», - сказала Меркель.

Также политик подтвердила и то, что на декабрьском съезде Христианско-демократического союза (ХДС) не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность председателя этой политической организации. «На следующем съезде ХДС в декабре я не буду претендовать на должность председателя (партии)», - приводит слова канцлера ФРГ ТАСС.

Между тем, несмотря на предстоящий уход с должности председателя ХДС, Меркель заявила, что готова до 2021 года исполнять функции главы правительства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 29 октября, информация о предстоящем уходе Ангелы Меркель из политики появилась в немецких СМИ.