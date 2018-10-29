WSJ: Пентагон разместит 5 тысяч американских военнослужащих на границе с Мексикой

29 Окт. 20:46 2018-10-29T20:46:50+03:00

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Власти США направят на границу с Мексикой до пяти тысяч военных, чтобы оказать помощь сотрудникам пограничной службы в сдерживании потока мигрантов.

По данным газеты The Wall Street Journal, речь в первую очередь идет о вспомогательных подразделениях – военной полиции, медицинских и инженерных частях. Помимо армейских соединений также возможно участие в операции Корпуса морской пехоты США.

Источники издания утверждают, что около 1,8 тысяч военнослужащих отправят в Техас, 1,7 тысяч – в Аризону, еще 1,5 тысяч - в Калифорнию. Там военные помогут местным властям и пограничникам, займутся возведением временных сооружений и оказанием медицинской помощи. Отправка некоторых частей, отмечает газета, уже началась.

В свою очередь в Пентагоне отказались раскрыть число военнослужащих, которых переместят на границу с Мексикой. Ранее в военном ведомстве готовились к переброске в южные регионы страны лишь 800 бойцов в дополнение к двум тысячам солдат Национальной гвардии США, которые уже находятся там.

«Планирование продолжается. Пока что преждевременно делать предположения относительно общего количества конкретных сил, которым будет поручено выполнение необходимых задач», - отметили в Минобороны США.

Напомним, 18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что обратится за помощью к военным, если власти Мексики не остановят караван беженцев из Центральной Америки, продвигающийся по территории страны в сторону границы с США.

«Множество членов преступных банд и негодяев перемешаны среди беженцев в Караване, который продвигается к нашей южной границе. Будьте добры, поверните назад, вам не позволят попасть в США, пока вы не воспользуетесь для этого законными процедурами. Это вторжение в нашу страну и наши военные к нему готовы!», - написал Трамп на своей странице в Твиттер в понедельник.