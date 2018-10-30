Лопетеги уволен с поста главного тренера «Реала»

30 Окт. 00:53 2018-10-30T00:54:26+03:00

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Испанец Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера мадридской футбольной команды «Реал». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Как стало известно, решение было принято на собрании совета директоров «реала», которое прошло 29 октября. Исполнять обязанности главного наставника команды будет аргентинец Сантьяго Солари, возглавлявший вторую команду – «Реал Кастилью».

«Этот шаг направлен на изменение динамики сезона, поскольку ниодна из запланированных целей не была достигнута. Совет директоров понимает, что существует огромная разница между составом «Реала», восемь игроков которого номинированы на награду лучшему футболисту года «Золотой мяч», и теми результатами, которые демонстрирует команда», - подчеркнули в пресс-службе «Реала».

При этом клуб поблагодарил Лопетеги и его тренерский штаб за усилия и работу, и всего наилучшего в дальнейшей карьере, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье «Реал» разгромно проиграл «Барселоне» со счетом 1:5 в выездном матче чемпионата Испании. Мадридский клуб не смог выиграть в пятой подряд встрече турнира и сейчас занимает девятое место.

Лопетеги возглавил клуб летом 2018 года. Он сменил на посту главного тренера Зинедина Зидана, под руководством которого «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Испании - 2016/17.