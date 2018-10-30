2018-10-30T01:39:01+03:00
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» не будет бороться за пост президента Украины

Музыкант опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о его планах участвовать в выборной гонке
Юлия ДИВЕЕВА
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Лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав ВакарчукЛидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав ВакарчукФото: СОЦСЕТИ
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Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Украины. Об этом сообщил сам музыкант, комментируя сообщения в СМИ о том, что он будет участвовать предвыборной гонке.

«Не интересует меня эта должность, меня интересуют перемены в стране», - подчеркнул Вакарчук.

При этом он не стал отвечать на вопрос, кто же он сегодня в большей степени – музыкант или все же политик. Фронт-мен «Океана Элзы» уклончиво отметил, что это «жизнь покажет», передает «Украинская правда».

«Давайте прекратим дискуссии, пойдете в президенты, не пойдете. Это не дискуссия сегодняшнего уровня, она меня обижает», — сказал певец.

Напомним, что Вакарчук был депутатом Верховной рады в 2007–2008 годах, но добровольно сложил свои полномочия. В 2014 году активно поддерживал Майдан. Однако этим летом он призвал своих соотечественников стать «охотниками на систему» и уничтожить нынешнюю киевскую власть. Как писал сайт kp.ru, музыкант выразил мнение, что места чиновников должны занять представители простого народа.

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