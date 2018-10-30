В Мурманске частично затонул плавдок крейсера «Адмирал Кузнецов»

30 Окт. 04:04 2018-10-30T04:05:01+03:00

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В Мурманске затонул один из крупнейших судоремонтных плавучих доков ПД-50, где в этот момент находился на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщили в экстренных службах города.

Во время ЧП упали подъемные краны, пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу с переохлаждением. У одного человека травма брюшной полости. Жертв нет.

«При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие плавдок резко ушел под воду», — цитирует слова сотрудника завода РИА Новости.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» в результате инцидента не пострадал. Его на буксире доставили к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ.

Как сообщал сайт «КП», весной этого года судостроители подписали контракт на ремонт и модернизацию авианосца, которые осуществит Центр судоремонта «Звездочка». В ходе модернизации на корабль установят современные средства ПВО, включая комплексы «Панцирь-М» морского базирования. Минобороны рассчитывает, что крейсер вернется в строй в 2021 году.