Врачи отпустили домой двух пострадавших на плавдоке в Мурманске

30 Окт. 05:21 2018-10-30T12:06:28+03:00

Два пострадавших в ЧП с плавдоком в Мурманске отправились домой после осмотра врачами и получения необходимой медпомощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Мурманске врачи отпустили домой двух пострадавших во время затопления плавучего дока ПД-50, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщили в медсанчасти «Севрыба».

«Один пострадавший лежит в реанимации, двое ушли домой», - цитирует представителя медучреждения ТАСС.

Как ранее писал сайт «КП», во время ЧП пострадали четыре человека, которые упали в воду и получили переохлаждение. Один из них получил травму брюшной полости, его доставили в тяжелом состоянии в городскую больницу Мурманска.

Остальных пострадавших в состоянии средней тяжести увезли в медсанчасть «Севрыба».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675602" frameborder="0"></iframe> Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул самый большой в мире плавучий док.

Напомним, плавучий док 82-го судостроительного завода затонул во вторник при спуске на воду авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Во время инцидента упали два башенных крана, четыре человека пострадали.

Авианосцу не был нанесен ущерб. Корабль отбуксировали к штатному причалу для продолжения ремонта.