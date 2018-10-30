2018-10-30T12:06:28+03:00
Происшествия

Врачи отпустили домой двух пострадавших на плавдоке в Мурманске

Один рабочий, получивший травму, находится в реанимации [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Два пострадавших в ЧП с плавдоком в Мурманске отправились домой после осмотра врачами и получения необходимой медпомощиДва пострадавших в ЧП с плавдоком в Мурманске отправились домой после осмотра врачами и получения необходимой медпомощиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мурманске врачи отпустили домой двух пострадавших во время затопления плавучего дока ПД-50, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщили в медсанчасти «Севрыба».

«Один пострадавший лежит в реанимации, двое ушли домой», - цитирует представителя медучреждения ТАСС.

Как ранее писал сайт «КП», во время ЧП пострадали четыре человека, которые упали в воду и получили переохлаждение. Один из них получил травму брюшной полости, его доставили в тяжелом состоянии в городскую больницу Мурманска.

Остальных пострадавших в состоянии средней тяжести увезли в медсанчасть «Севрыба».

Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул самый большой в мире плавучий док.

Напомним, плавучий док 82-го судостроительного завода затонул во вторник при спуске на воду авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Во время инцидента упали два башенных крана, четыре человека пострадали.

Авианосцу не был нанесен ущерб. Корабль отбуксировали к штатному причалу для продолжения ремонта.

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