Врачи отпустили домой двух пострадавших на плавдоке в Мурманске
В Мурманске врачи отпустили домой двух пострадавших во время затопления плавучего дока ПД-50, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщили в медсанчасти «Севрыба».
«Один пострадавший лежит в реанимации, двое ушли домой», - цитирует представителя медучреждения ТАСС.
Как ранее писал сайт «КП», во время ЧП пострадали четыре человека, которые упали в воду и получили переохлаждение. Один из них получил травму брюшной полости, его доставили в тяжелом состоянии в городскую больницу Мурманска.
Остальных пострадавших в состоянии средней тяжести увезли в медсанчасть «Севрыба».
Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул самый большой в мире плавучий док.
Напомним, плавучий док 82-го судостроительного завода затонул во вторник при спуске на воду авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Во время инцидента упали два башенных крана, четыре человека пострадали.
Авианосцу не был нанесен ущерб. Корабль отбуксировали к штатному причалу для продолжения ремонта.