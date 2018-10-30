Плохое питание в американской тюрьме подорвало здоровье Виктора Бута

30 Окт. 11:31 2018-10-30T11:31:56+03:00

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Виктор Бут, который отбывает наказание в американской тюрьме, пожаловался на проблемы со здоровьем. Из-за скудного питания возникают сложности с пищеварением и проблемы с желудком.

К тому же, недавно заключенным отказали в возможности выращивать в тюрьме свежие овощи и фрукты. Администрация учреждения увидела в этом угрозу безопасности, хотя в других пенитенциарных учреждениях такая практика допускается.

Сейчас гражданин России отбывает наказание в тюрьме Марион (штат Иллинойс). Виктор Бут рассказывает, что он вместе с другими заключенными пытается добиться разрешения выращивать свежие фрукты и овощи, чтобы разнообразить свой рацион.

- Между газонами можно выращивать фасоль, морковь, огурцы, помидоры, перцы или даже арбузы. Изначально говорили, что земля использовалась как место захоронения токсичных отходов, поэтому нельзя выращивать растения. Мы подготовили специальные деревянные ящики, чтобы выращивать там растения, но нам отказали, - рассказывает газете «Известия» Виктор Бут.

Супруга россиянина подтвердила, что у мужа появляются язвы, гастрит и другие проблемы с желудком.

- У Виктора всегда было крепкое здоровье. А сейчас к проблемам с желудком прибавляются проблемы с деснами, расшатывание зубов. 10 лет тюрьмы, безусловно, сказались на его состоянии. Мы живем в XXI веке, а заключенные вынуждены собирать в сезон съедобную траву с газона — одуванчики, ромашку, чтобы хоть как-то поддерживать свой организм, — отметила Алла Бут.

Сайт kp.ru рассказывал, что Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году. Американские спецслужбы переправили его в Штаты, где россиянина обвинили в продаже оружия леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». В 2012 году Виктор Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы.