2018-10-30T12:07:16+03:00
Происшествия

Полиция начала ДНК-экспертизу тел пассажиров индонезийского "Боинга"

Образцы для сравнения были взяты у 152 родственников погибших
Сакина НУРИЕВА
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Полиция начала ДНК-экспертизу тел пассажиров индонезийского боингаПолиция начала ДНК-экспертизу тел пассажиров индонезийского боингаФото: REUTERS
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Полиция Индонезии приступила к ДНК-экспертизе фрагментов тел жертв крушения самолета компании Lion Air.

Об этом сообщила газета Jakarta Post.

Ранее сообщалось, что спасатели на месте крушения самолета Boeing-737 MAX обнаружили десять тел. Помимо этого водолазы доставили полиции 14 мешков с фрагментами тел. Их направили на ДНК-экспертизу.

Образцы ДНК были взяты у 152 родственников погибших. Над идентификацией фрагментов тел работают 15 экспертов-криминалистов и ДНК-экспертов. Поисковая операция до сих пор продолжается. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Ари Доно Сукамто.

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air в Индонезии потерпел крушение 29 октября спустя 13 минут после вылета из аэропорта. Лайнер отправлялся из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка.

На борту лайнера было 189 человек - 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа: два пилота и шесть бортпроводников.

Среди них было два иностранца. Один - гражданин Италии, другой - Индии.

Как заявили в авиакомпании, упавший Боинг был новым.Такой тип самолета начал поступать заказчикам в мае 2017 года и компания Lion Air была в числе первых покупателей нового типа лайнеров.

Появилось первое видео с места крушения самолета Lion Air в Индонезии.

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