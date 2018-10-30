30 Окт. 13:12 2018-10-30T17:33:09+03:00

К 2025 году 80% россиян будут пользоваться сетью 5G Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ассоциацией GSMA подготовила исследование "Мобильная экономика: Россия и СНГ 2018", в котором сообщается, что около 80% населения России к 2025 году будет использовать стандартом связи пятого поколения 5G.

Исследования показали, что Россия станет лидером среди стран СНГ по темпам распространения 5G-сетей.

Генеральный директор GSMA Матс Гранрид отметил, что "новые сети имеют потенциал для развития цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей". В связи с этим мобильные операторы активно инвестируют средства в развитие 5G.

Однако, несмотря на успех сетей пятого поколения, для их распространения по всей стране необходима "благоприятная нормативно-правовая база, ориентированная на развитие инвестиций и инноваций" и "своевременную доступность частотных диапазонов для операторов по приемлемой цене".

Согласно исследования GSMA, к 2025 году сети 5G будут также доступны в странах СНГ: в Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Узбекистане. Специалисты рассчитывают, что к этому периоду России 5G будут составлять пятую часть мобильных подключений, что выведет нашу страну в лидеры по СНГ.

Аналитики также считают, что первые технологии на базе 5G в СНГ будут основаны на расширенной мобильной широкополосной сети (Enhanced Mobile Broadband, eMBB), которая расширит пропускную способность и скорость мобильного доступа в интернет в городах. Также эксперты уверены, что количество подключений к интернету вещей в СНГ утроится в ближайшие годы, к 2025 году достигнет 660 млн абонентов.

Кстати, всего через три года в мире будет 7,2 млрд пользователей смартфонов, сообщает Mail Hi-Tech.

Ранее kp.ru сообщал, что на территории инновационного центра “Сколково” впервые в России запустили сеть с поддержкой 5G.