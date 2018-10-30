30 Окт. 16:36 2018-10-30T16:36:49+03:00

ФАС зафиксировала рост цен на бензин и топливо в октябре Фото: Иван ВИСЛОВ

По словам замглавы ведомства Анатолия Голомолзина, о ситуации на рынке следует судить, исходя не из заявлений нефтяников, а из динамики цен на топливо

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Федеральная антимонопольная служба зафиксировала в октябре рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

«О ситуации на рынке судят не по заявлениям (нефтяных компаний), а по динамике цен. В октябре установился определенный рост цен, в большей степени он имел место по дизельному топливу - примерно на 1%, в меньшей степени по бензинам - где-то на 0,25%. Но такие показатели есть», - отметил Голомолзин.

По словам чиновника, причиной тому послужила сложившаяся на рынке конъюнктура в целом.

«Вопросы, связанные с акцизами, изменением курса рубля. Это существенно повышает зависимость внутреннего рынка от цен на мировом рынке», - резюмировал замглавы ФАС.

Напомним, что согласно данным Росстата, с начала года бензин на внутреннем рынке подорожал на 26,1%. Несмотря на достигнутые в мае соглашения с нефтяниками о заморозке розничных цен, только в минувшем сентябре стоимость топлива увеличилась на 10%.

Ранее курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак призвал нефтяные компании «проявить альтруизм» и продавать свою продукцию независимым трейдерам по той же цене, что и дочерним предприятиям. При этом он напомнил, что в противном случае правительство будет вынуждено установить дополнительные экспортные пошлины, чтобы сделать реализацию нефтепродуктов на внутреннем и внешних рынках равновыгодной.