ФАС зафиксировала рост цен на бензин и топливо в октябре
Федеральная антимонопольная служба зафиксировала в октябре рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.
«О ситуации на рынке судят не по заявлениям (нефтяных компаний), а по динамике цен. В октябре установился определенный рост цен, в большей степени он имел место по дизельному топливу - примерно на 1%, в меньшей степени по бензинам - где-то на 0,25%. Но такие показатели есть», - отметил Голомолзин.
По словам чиновника, причиной тому послужила сложившаяся на рынке конъюнктура в целом.
«Вопросы, связанные с акцизами, изменением курса рубля. Это существенно повышает зависимость внутреннего рынка от цен на мировом рынке», - резюмировал замглавы ФАС.
Напомним, что согласно данным Росстата, с начала года бензин на внутреннем рынке подорожал на 26,1%. Несмотря на достигнутые в мае соглашения с нефтяниками о заморозке розничных цен, только в минувшем сентябре стоимость топлива увеличилась на 10%.
Ранее курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак призвал нефтяные компании «проявить альтруизм» и продавать свою продукцию независимым трейдерам по той же цене, что и дочерним предприятиям. При этом он напомнил, что в противном случае правительство будет вынуждено установить дополнительные экспортные пошлины, чтобы сделать реализацию нефтепродуктов на внутреннем и внешних рынках равновыгодной.