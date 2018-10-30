Apple представила новое поколение MacBook Air и IPad Pro

30 Окт. 18:48 2018-10-30T18:48:34+03:00

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Компания Apple представила свежую версию своего бюджетного ноутбука MacBook Air, а также обновленный настольный компьютер Mac mini и планшет IPad Pro. Презентация продуктов прошла в Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке.

Новый MacBook Air получил 13,3 дюймовый дисплей Retina с 4 млн пикселей – в четыре раза больше, чем у экрана ноутбука предыдущего поколения. Рамки дисплея стали тоньше и поменяли цвет с серебристого на черный. Тачпад гаджета стал на 20% больше, в целях защиты данных аппарат оснащен контроллером подсистемы хранения данных, который добавляет 256-битное шифрование, и сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Теперь MacBook Air оснащается двумя разъемами Thunderbolt USB Type-C, в стартовой версии устройство располагает 8 Гб оперативной памяти и двухъядерным процессором Intel Core i5 8-го поколения.

Вес ноутбука составляет 1,2 кг, высота - 15,6 мм, а объем уменьшился на 17% по сравнению с предыдущими моделями. Корпус устройства целиком выполнен из переработанного алюминия. Цена базовой версии начинаются - $1199.

Обновленный компактный персональный компьютер Mac mini получил новый цвет Spaca Grey (космический серый) и процессоры Intel Core 8-го поколения с 4 и 6 ядрами. Объем оперативной памяти в максимальной комплектации составит 64 Гб. Базовая версия с 8 Гб оперативной памяти и SSD-накопителем на 128 Гб обойдется в $799.

Также Apple презентовал очередное поколение планшетов IPad Pro. Сохранив прежние размеры гаджета, его оснастили увеличенным 11-дюймовым дисплеем, правда при этом пришлось отказаться от кнопки «Домой». Устройство стало на 15% тоньше (5,9 мм) и на четверть потеряло в объеме. Планшет оснащается камерой на 7 мегапикселей, портом USB-C и имеет функцию Face ID.