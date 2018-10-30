Умер режиссер мультфильмов «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ» Давид Черкасский

30 Окт. 21:10 2018-10-30T21:11:17+03:00

Врачи два месяца боролись за жизнь мультипликатора, но не смогли его спасти

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Советский и украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский умер на 87-м году жизни после инсульта. Об этом сообщил его друг, украинский и российский бизнесмен Александр Меламуд.

«Час назад умер Давид Янович Черкасский…Ушла легенда. Умер друг , замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», - написал Меламуд на своей сранице в Facebook.

По словам предпринимателя, два месяца назад мультипликатор перенес инсульт и с тех пор находился в реанимации. Все это время врачи боролись за жизнь Черкасского, но не смогли его спасти.

О дате прощания и похорон Меламуд обещал сообщить отдельно.

Авторству Черкасского принадлежат культовые мультфильмы «Волшебник Оз», «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Крокодил и солнце», «Остров сокровищ» и многие другие.

В своих мультфильмах он использовал новаторские для советской мультипликации приемы, в том числе совмещая ее с игровыми съемками: герои «Приключений капитана Врунгеля» плавали по настоящему морю, а в «Острове сокровищ» живые актеры играли вместе с рисованными персонажами.