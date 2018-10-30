2018-10-30T21:11:17+03:00
Общество

Умер режиссер мультфильмов «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ» Давид Черкасский

Врачи два месяца боролись за жизнь мультипликатора, но не смогли его спасти
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Давид ЧеркасскийДавид ЧеркасскийФото: Facebook
Изменить размер текста:

Советский и украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский умер на 87-м году жизни после инсульта. Об этом сообщил его друг, украинский и российский бизнесмен Александр Меламуд.

«Час назад умер Давид Янович Черкасский…Ушла легенда. Умер друг , замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», - написал Меламуд на своей сранице в Facebook.

По словам предпринимателя, два месяца назад мультипликатор перенес инсульт и с тех пор находился в реанимации. Все это время врачи боролись за жизнь Черкасского, но не смогли его спасти.

О дате прощания и похорон Меламуд обещал сообщить отдельно.

Авторству Черкасского принадлежат культовые мультфильмы «Волшебник Оз», «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Крокодил и солнце», «Остров сокровищ» и многие другие.

В своих мультфильмах он использовал новаторские для советской мультипликации приемы, в том числе совмещая ее с игровыми съемками: герои «Приключений капитана Врунгеля» плавали по настоящему морю, а в «Острове сокровищ» живые актеры играли вместе с рисованными персонажами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российский банк попал под антииранские санкции США
Небензя: Террористы и «Белые каски» продолжают подготовку провокаций с химоружием в Сирии
Business Insider назвал российские вооруженные силы сильнейшими в Европе
В Совете Федерации прокомментировали заявление депутата Рады об оккупации Москвы
Итальянский боксер скончался после нокаута
Израиль призвал не допускать в будущем инцидентов, подобных трагедии с российским Ил-20 в Сирии
Помпео назвал страны, временно исключенные из экстерриториальных санкций против Ирана
Медведев: Мировые цены на нефть достигли приемлемого для России уровня
Список погибших и пострадавших при обрушении моста в ХМАО опубликован в сети
Минфин США: Под американские санкции попали более 700 физических лиц и компаний из Ирана
В Госдуме прокомментировали стих Шнура про изнасилование дознавателя в Уфе коллегами-полицейскими
В Росмолодежи раскритиковали слова свердловской чиновницы о детях
Эксперт объяснил особенность работы «танков-убийц»
В Армении убийцу российского солдата приговорили к 22 годам тюрьмы
Футболисты "Оренбурга" победили казанский "Рубин" 1:0 в чемпионате России
Трое детей погибли при авиаударе коалиции США по Сирии
Назван состав сборной России на матчи с Германией и Швецией: впервые в команду позвали Ахметова
Обозреватель CNN в прямом эфире назвала Трампа «расистской свиньей»
Subaru отзывает около 100 тысяч автомобилей для проверки тормозной системы
МИД Израиля: Диалог с Москвой после трагедии с российским Ил-20 не прекращался
Медведев рассказал, кто решает что ему надеть
Медведев уверен, что США сами пострадают от своей политики протекционизма
Депутат Верховной рады пригрозил России оккупацией
Спикер Верховной рады призвал наказать виновных в убийстве чиновницы из Херсона
Молодожены из Техаса разбились на вертолете после свадьбы
Нетаньяху надеется встретиться с Путиным в Париже 11 ноября