2018-09-15T01:32:29+03:00
Политика

Помпео рассказал, когда вступят в силу новые санкции США против Ирана

Ранее помощник Трампа говорил, что они будут еще жестче, чем те, что действовали до ядерной сделки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майк Помпео с президентом страны Дональдом ТрампомГоссекретарь США Майк Помпео с президентом страны Дональдом ТрампомФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 14 сентября, рассказал американским журналистам, когда вступят новые санкции против Ирана и стран, которые не откажутся от сотрудничества с Тегераном. Это произойдет через полтора месяца, 4 ноября. Как пояснил глава госдепартамента, введение экономических ограничений откладывается, потому что президентской администрации еще нужно «проработать исключения или потенциальные исключения».

«Однако не обманывайтесь: 4 ноября вступят в силу совершенно другие правила в отношении тех, кто считает необходимым вступать в экономические отношения с Исламской республикой Иран», - подчеркнул он.

Майк Помпео отметил, что «уже есть много решений» перед окончательной датой восстановления санкций против Ирана, отмененных после вступления в силу в январе 2016 года ядерной сделки с Тегераном, и назвал 4 ноября «важным днем». По его словам, в преддверии этой даты многие страны по всему миру уже сворачивают свой бизнес в Иране.

«Я думаю, что они (страны, сохраняющие торговые отношения с Ираном) понимают не только серьезность санкций США, но и то, что они таким образом поддерживают вредоносные действия со стороны Ирана, о которых постоянно говорит президент Трамп», - цитирует заявление Помпео Интерфакс.

Как ранее писал сайт kp.ru, 6 августа глава Белого дома подписал указ о двухэтапном восстановлении санкций против Ирана, а потом его советник по нацбезопасности Джон Болтон объявил, что они будут еще жестче, чем те, которые действовали до заключения ядерной сделки в 2015 году.

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