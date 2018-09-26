Болтон: США не позволят ЕС и другим странам обходить санкции против Ирана

СЕГОДНЯ 03:41 2018-09-26T03:41:58+03:00

Помощник Трампа заявил, что Евросоюз только говорит, но никогда не доводит дело до конца

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Соединенные Штаты не допустят, чтобы Евросоюз и другие страны уклонялись от исполнения американских санкций в отношении Ирана, которые будут возобновлены уже в ноябре. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он подчеркнул, что Евросоюз «силен в риторике, но и слаб в отношении доведения дела до конца». Помощник Трампа заверил, что любой, кто будет после введения санкций предоставлять финансовые услуги банкам Ирана, будет наказан. Кроме того он потребовал, чтобы система SWIFT пристально следила за проводимыми через нее иранскими сделками.

По словам Болтона, в Иране продолжают захватывать заложников в нарушение всех международных законов и норм, передает ТАСС.

«Мы будем продолжать использовать все законные средства для обеспечения защиты наших граждан. Мы не прекратим оказывать давление на Иран с целью изменения его дестабилизирующего поведения», - сказал он.

Накануне сайт kp.ru писал, что представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о полном выполнении всех обязательств по ядерной сделке со стороны Тегерана. Она сообщила, что участники СВПД хотят создать специальный механизм для расчетов с Тегераном в обход восстановленных американских санкций. На уровне стран Евросоюза решение принято, и когда механизм заработает, к нему смогут присоединиться остальные государства.