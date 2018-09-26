2018-09-26T03:41:58+03:00
Политика

Болтон: США не позволят ЕС и другим странам обходить санкции против Ирана

Помощник Трампа заявил, что Евросоюз только говорит, но никогда не доводит дело до конца
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты не допустят, чтобы Евросоюз и другие страны уклонялись от исполнения американских санкций в отношении Ирана, которые будут возобновлены уже в ноябре. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он подчеркнул, что Евросоюз «силен в риторике, но и слаб в отношении доведения дела до конца». Помощник Трампа заверил, что любой, кто будет после введения санкций предоставлять финансовые услуги банкам Ирана, будет наказан. Кроме того он потребовал, чтобы система SWIFT пристально следила за проводимыми через нее иранскими сделками.

По словам Болтона, в Иране продолжают захватывать заложников в нарушение всех международных законов и норм, передает ТАСС.

«Мы будем продолжать использовать все законные средства для обеспечения защиты наших граждан. Мы не прекратим оказывать давление на Иран с целью изменения его дестабилизирующего поведения», - сказал он.

Накануне сайт kp.ru писал, что представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о полном выполнении всех обязательств по ядерной сделке со стороны Тегерана. Она сообщила, что участники СВПД хотят создать специальный механизм для расчетов с Тегераном в обход восстановленных американских санкций. На уровне стран Евросоюза решение принято, и когда механизм заработает, к нему смогут присоединиться остальные государства.

Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве на некоторых улицах ограничат скорость движения до 40 км в час
Делегаты из Украины угрожали представителю Крыма в СПЧ ООН
Порошенко случайно попал в переговорную Лаврова на Генассамблее ООН
Столтенберг назвал полезной встречу с Лавровым
В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой
Правозащитник: В ООН шокированы тотальной блокадой Крыма со стороны Украины
Собчак не исключает своего участия в выборах в Мосгордуму в 2019 году
Макрон хочет пригласить в клуб G7 другие страны
Американский сенатор предложил законопроект о взаимной отмене санкций против парламентариев России и США
Минобороны РФ опубликовало видео ударов противокорабельными ракетами Х-35У по учебным мишеням
Трамп обрушился с критикой на деятельность ОПЕК
Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом
Эрдоган: Состав постоянных членов Совета Безопасности ООН должен быть расширен
«Нафтогаз» потребует у «Газпрома» $110 млн компенсации за разницу в цене на покупаемый в Европе газ
Синод УПЦ постановил прекратить служение с иерархами Константинопольского патриархата