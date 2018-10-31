Небензя описал отношения Запада и Украины строками из Пушкина

31 Окт. 05:56 2018-10-31T05:56:54+03:00

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Запад отказывается видеть разгул нацизма на Украине, потворствуя всем незаконным действиям Киева. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

"У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад". Вы выписали украинской власти индульгенцию, закрываете глаза на все, что там происходит", - сказал дипломат.

Он отметил, что во время госпереворота в феврале 2014 года на Украине сообщения об этих событиях в соцсетях сопровождались хештегом “онижедети”, подразумевая, что активисты этой “революции достоинства” побалуются и успокоятся, передает ТАСС.

"Сейчас эти "дети" ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами, нацистские добровольческие батальоны воюют в Донбассе. Вы предпочитаете этого не замечать. Вы выпустили джинна из бутылки, а теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать", - заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Как рассказывал сайт kp.ru, ранее на этом заседании представители восьми стран Европы - Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Польши и Швеции, - выпустили совместное заявление с призывом к России не допустить проведение выборов в Донбассе, которые запланированы на 11 ноября.