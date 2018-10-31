Россия передала США четыре ракетных двигателя РД-180

31 Окт. 11:44 2018-10-31T11:44:39+03:00

В 2022 году американская сторона заменит НПО "Энергомаш" на компанию Blue Origin

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Российский производитель ракетных двигателей НПО "Энергомаш" передал США партию из четырех ракетных двигателей РД-180,

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это уже вторая поставка за 2018 год. В апреле американскому заказчику было выслано еще четыре подобных силовых установок.

В НПО сообщили, что в ноябре ожидается сдача и отправка трех двигателей РД-180. В настоящий момент их готовят к отправке.

"Состоялась сдача четырех двигателей РД-180. 26 октября 2018 года представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на двигатели", — сообщил "Энергомаш".

В 1997 году между Москвой и Вашингтоном было заключено соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180.

Поставка двигателей РД-180 в США будет осуществлена до 2022 года.

Ранее, как сообщал kp.ru, компания Джеффа Безоса Blue Origin заявила о поставке двигателей BE-4 для новых ракет-носителей Vulcan, разрабатываемых компанией United Launch Alliance (ULA).

В связи с этим к 2022-2023 годам носитель заменит использующийся Atlas V, на которых устанавливаются двигатели РД-180 российской НПО "Энергомаш".