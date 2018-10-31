2018-10-31T15:23:44+03:00
Экономика

Новинки Apple потянули вверх цены на старую технику компании

Новые модели только презентовали, а старые уже подорожали
Ася РОМАНЧУК
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Apple представила новое поколение MacBook Air и IPad Pro ФОТО: официальный сайт AppleApple представила новое поколение MacBook Air и IPad Pro ФОТО: официальный сайт Apple
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Для любителей Apple есть две новости: одна хорошая, вторая - не очень. Начнем с положительного: 30 октября компания представила свои новинки. Это суперсовременные версии планшета, ноутбука и моноблока. И пока поклонники «яблочной» продукции присматриваются к новшествам, взллетели цены на старые модели.

Так, по данным портала Rozetked, MacBook подорожал на 10 тысяч рублей, а

iMac Pro аж на 42 тысячи. Причем ретейлеры пока расценки сдерживают, а вот на сайте самой компании Apple за старые устройства уже просят на 10-15 тысяч больше, чем на прошлой неделе.

Например, за iPad Pro придется заплатить на 7 тысяч рублей больше, а за МacBook Air (2014 года) - на 4 тысячи рублей больше. Мышка Magic Mouse 2 подорожала на 1100 рублей (с 5790 рублей до 6890 рублей).

Говоря о новинках Apple, надо отметить, что новый ноутбук MacBook Air, благодаря двухъядерному процессору Intel Core i5 восьмого поколения, работает на 60% быстрее предшественников. У нового iPad Pro появилась дополнителная функция Face ID. Обновили и Mac mini, установив в них современные шестиядерные и четырехъядерные процессоры Intel Core восьмого поколения, сообает телеканал "360".

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