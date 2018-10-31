2018-10-31T16:11:16+03:00
В мире

Украинские священннослужители хотят провести "объединительный собор" в Киеве

В мероприятии смогут принять участие лишь последователи Вселенского патриарха
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Украинские священнослужители хотят провести "объединительный собор" в КиевеУкраинские священнослужители хотят провести "объединительный собор" в КиевеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря сообщил, что объединительный собор православных церквей на Украине планируется провести в Киеве.

Предполагается, что местом проведения мероприятия станет собор Святой Софии.

По словам Зори, будет логично, если собор состоится в историческом храме, кафедре киевских архиереев с "тысячелетней историей". Это единственное надлежащее место, тем более, собор Святой Софии не принадлежит ни к одной из православных юрисдикций, тем самым является нейтральным местом для проведения мероприятия. Об этом сказал пресс-секретарь украинской неканонической структуры в интервью интернет-изданию "Главком".

Также Зоря подчеркнул, что в соборе смогут участвовать только те, кто обратился к Константинопольскому патриархату, то есть каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не сможет в нем участвовать.

"Участие в собрании будут принимать те, кто обратился к Вселенскому патриарху, а также представители от Вселенского патриарха", — рассказал он.

Ранее, как сообщал kp.ru глава поместной украинской церкви Филарет сообщил о необходимости изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Российскую православную церковь на Украине.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Константинопольский Патриархат заявил о решении предоставить автокефалию церкви Украины и снять анафему с глав двух раскольнических объединений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маркуса Зедера переизбрали премьером Баварии
Составлен рейтинг самых цитируемых российских СМИ в сфере медицины
Сергей Лавров прокомментировал обвинения о "вмешательстве" России в выборы США
Госдума одобрила закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Путин призвал обновить стратегию в сфере ВТС
Дмитрий Волков назначен новым замглавы Минстроя РФ
В Сирии жителям позволили вернуться в лагерь Ярмук под Дамаском
Китай построит стелс-бомбардировщик и дрон-невидимку
Минфин направит на закупку валюты 525,8 млрд рублей нефтегазовых доходов
Израильтяне усмотрели признак второго пришествия и последующего конца света
НАТО будет продолжать финансировать армию Афганистана до 2024 года
Во Франции задержали шесть человек, готовивших нападение на Макрона
В Подмосковье оштрафовали на 400 тысяч рублей за борщевик
На Украине отпустили боевика ИГ*, об экстрадиции которого ранее просил Таджикистан
Москвич, отрубивший жене руки, проверял ее на полиграфе
Модель показала бюстгальтер из кристаллов за миллион долларов
«Не хотим жить в империалистическом мире»: Эрдоган раскритиковал антииранские санкции США
В Кремле будут следить за итогами промежуточных выборов в США
В Подмосковье перевернулся квадроцикл с пьяным водителем и 3-летним ребенком
В Кремле не комментируют слова Лукашенко о российской военной базе в Белоруссии
Путин заявил, что контракты России на поставку военной техники не направлены против других стран
Адвокаты Рианны направили Трампу предупреждение о нарушении авторских прав
Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об отставке
Работодатели теряют 2 трлн рублей в год из-за недосыпающих сотрудников
Началось голосование на промежуточных выборах в США
Виктория Бэкхем объяснила, почему не будет воссоединяться в туре с группой Spice Girls
"Братик", "хайпанем" и "побазарим": самые частые слова у русских рэперов