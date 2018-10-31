Украинские священннослужители хотят провести "объединительный собор" в Киеве

31 Окт. 16:11 2018-10-31T16:11:16+03:00

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Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря сообщил, что объединительный собор православных церквей на Украине планируется провести в Киеве.

Предполагается, что местом проведения мероприятия станет собор Святой Софии.

По словам Зори, будет логично, если собор состоится в историческом храме, кафедре киевских архиереев с "тысячелетней историей". Это единственное надлежащее место, тем более, собор Святой Софии не принадлежит ни к одной из православных юрисдикций, тем самым является нейтральным местом для проведения мероприятия. Об этом сказал пресс-секретарь украинской неканонической структуры в интервью интернет-изданию "Главком".

Также Зоря подчеркнул, что в соборе смогут участвовать только те, кто обратился к Константинопольскому патриархату, то есть каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не сможет в нем участвовать.

"Участие в собрании будут принимать те, кто обратился к Вселенскому патриарху, а также представители от Вселенского патриарха", — рассказал он.

Ранее, как сообщал kp.ru глава поместной украинской церкви Филарет сообщил о необходимости изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Российскую православную церковь на Украине.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Константинопольский Патриархат заявил о решении предоставить автокефалию церкви Украины и снять анафему с глав двух раскольнических объединений.