Украинские священннослужители хотят провести "объединительный собор" в Киеве
Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря сообщил, что объединительный собор православных церквей на Украине планируется провести в Киеве.
Предполагается, что местом проведения мероприятия станет собор Святой Софии.
По словам Зори, будет логично, если собор состоится в историческом храме, кафедре киевских архиереев с "тысячелетней историей". Это единственное надлежащее место, тем более, собор Святой Софии не принадлежит ни к одной из православных юрисдикций, тем самым является нейтральным местом для проведения мероприятия. Об этом сказал пресс-секретарь украинской неканонической структуры в интервью интернет-изданию "Главком".
Также Зоря подчеркнул, что в соборе смогут участвовать только те, кто обратился к Константинопольскому патриархату, то есть каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не сможет в нем участвовать.
"Участие в собрании будут принимать те, кто обратился к Вселенскому патриарху, а также представители от Вселенского патриарха", — рассказал он.
Ранее, как сообщал kp.ru глава поместной украинской церкви Филарет сообщил о необходимости изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Российскую православную церковь на Украине.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Константинопольский Патриархат заявил о решении предоставить автокефалию церкви Украины и снять анафему с глав двух раскольнических объединений.