Как в Киеве празднуют духовный разрыв с Москвой

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-14T19:50:16+03:00

Наш корреспондент передает из Украины, которая вот-вот начнет создавать свою собственную православную церковь [фото, видео, обновляется]

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КИЕВУ ДО ТОМОСА

- Поздравляю, - говорю таксисту, садясь в машину у киевского аэропорта Борисполь.

- Так праздники только в выходные, - удивленно оборачивается мужчина. В примечаниях в приложении вызова такси значится: мой водитель - прекрасный собеседник. По идее, должен быть в курсе происходящего на Украине.

- Томос вроде как дали.

Мужик продолжает на меня недоуменно таращиться.

- Ну теперь церковь своя будет, каноническая, - поясняю я. Томос – это указ патриарха. В нашем случае - о признании самостоятельности пока никем непризнанной Украинской православной церкви Киевского Патриархата.

- Тю, - выдыхает с облегчением водила и заводит свою раздолбанную Ладу. - Я испугался, думал, шо приключилось…

Как трактовать решение синода Константинополя в Киеве не знал никто. Кроме украинского президента. Петр Порошенко, опережая события, оперативно поздравил народ с обретением томоса в Твиттере. Потом подумал и удалил твит - поспешил. Вместо этого просто порадовался получению автокефалии (независимости), о которой украинцы, по словам Порошенко, мечтали аж 332 года, с момента как Киевская митрополия оказалась якобы аннексирована Московским патриархатом. Но автокефалия тоже оказалась какой-то эфемерной.

Весь вечер после новостей из Стамбула (там заседал синод) я гуляла по центру Киева в надежде встретить тех, кто решит отметить историческое событие. Но не случилось… О “торжестве справедливости” был готов говорить только патриарх Филарет (Михаил Денисенко, глава УПЦ КП - Украинской православной церкви Киевского патриархата - ред.). В сумерках он собрал пресс-конференцию возле Владимирского собора, который является главным храмом Киевского патриархата. Филарет в черной рясе сливался с темнотой наступившего вечера, но отчетливо была видна его белоснежная борода и блестящая под светом софитов золотая панагия.

Непризнанного патриарха встречали только представители СМИ, вопросы задавали на украинском и только те, кому было можно. Свобода слова? Нет, не слышали.

Филарет был спокоен и сдержан, как подобает победителю. Каждое слово - выверено. Особенно впечатлила фраза, повторенная, как мантра: «Просим воздержаться от захвата храмов и монастырей».

Прихожан у Владимирского собора было мало, а те, что пришли послушать Филарета, держались в сторонке.

- А с храмами что будет? - спрашивала одна киевлянка другую.

- Останется все, как было, - отвечала вторая, поправляя слетевшую косынку.

- Да гнать московских попов надо.

- Ох, разошлась. Сама-то в Лавру на Пасху бегала, а тут попов гнать собралась.

КАГОР НА МАЙДАНЕ

- Пойдем пить кагор на Майдане? - такими словами встречает меня человек, представившийся Евгением. Женя молодой рослый парень лет тридцати. Дорогое кашемировое пальто, хипстерская бородка.

- В соцсетях бросили клич - отметить томос. Но как быть, если томоса нет, а кагор уже закуплен?! Не пропадать продукту.

Евгений человек непростой. Долгое время работал в Верховной раде, затем в Администрации президента, а пару лет назад ушел в свободное плавание и стал политическим консультантом. С УПЦ МП (Украинская православная церковь Московского патриархата. - Авт.) у него особая связь - дед и дядька - священники. Да и сам Женя подумывал в юные годы об учебе в семинарии, но не срослось. От светской жизни отказаться крайне сложно. Поэтому молодой человек решил помогать церковным служащим выстраивать диалог с политиками, общаться со СМИ, создавать позитивный образ церкви в обществе.

Памятник Ильичу у Бессарабского рынка сломали уже пять лет назад, в декабре 2013 года. ФОТО Арина СУВОРОВА

- А если пойдет толпа на захват Киево-Печерской лавры, сможете сдержать оборону?

- Допустим, монахи закроют все входы. Но ты видела забор в Лавре? Если придут хорошо подготовленные бойцы, националисты, “Правый сектор” (организация запрещена в РФ - ред.), то забор в два метра для них не преграда. Им даже все помещения Лавры захватывать не надо, достаточно прийти в ключевые здания и храмы и все, заповедник их, - говорит Женя, пока мы идем по Крещатику в сторону Майдана.

- А прихожане?

- На территории лавры живет около 200 монахов, добавь к этому числу полсотню прихожан, которые на момент захвата могут оказаться в лавре, и несколько десятков семинаристов. Смогут ли они противостоять многотысячной толпе?

В семь вечера на Майдане многолюдно. Школьники со смартфонами и энергетиками, разбившиеся на маленькие группки, семейные пары, бомжи.

- Киев громко не радуется решению Константинополя, потому что боится признать, что проиграл. Победа осталась за Варфоломеем (патриарх Константинопольский - Авт.). Византийская хитрость в действии. Решение синода фактически ставит украинскую церковь в прямую зависимость от Варфоломея на неопределенный срок. О какой автокефалии тут можно говорить? - поясняет Евгений. Затем он посмотрел на часы и на пустой Майдан и, вздохнув, констатировал: - Видимо, кагор сегодня отменяется.

Пустующий Майдан Незалежности. ФОТО Арина СУВОРОВА

КТО ИХ ГЕРОЙ?

К 14 октября Киев готовился основательно. В один день Украина решила отметить сразу четыре праздника: день защитника Украины, Казачества, создания Украинской повстанческой армии (УПА) и Покрова Богородицы. Повсюду желто-синие флаги, установлены гигантские трезубы, от красочных стендов, рассказывающих об истории украинского национализма, рябило в глазах. Список маршей и митингов поражал своим разнообразием.

Известно, что шествия, в том числе факельные, националистов по центру украинских городов ничем хорошим обычно не заканчиваются. С толпой 20-30-летних бойцов трудно совладать. Одно дело, когда их около сотни, другое - когда 10 тысяч. И никто не знает, что придет в голову такой толпе после скандирования лозунга: "Бандера наш герой, Покрова наше свято». Может быть, решат после осквернения советских парков заглянуть в Киево-Печерскую лавру?

400 ГРИВЕН ЗА МОЛЕБЕН С ПОРОШЕНКО

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к прихожанам с просьбой прийти в воскресенье на защиту святыни и по возможности провести на территории заповедника весь день.

Утро воскресенье началось с того, что Петр Порошенко организовал молебен за томос возле стен Софийского собора (старейшего и одного из самых почитаемых храмов).

- Если кто-то призывает взять силой Киево-Печерскую лавру, храмы или монастыри, то это агенты Кремля, - уверенно заявил со сцены Порошенко. - Российская православная церковь незаконно аннексировала 300 лет назад украинскую церковь. Украина не была и никогда не будет территорией московской РПЦ.

Толпа изредка прерывала выступление президента жидкими апплодисментами, но радостно отвечала на лозунг «Слава Украине» - «Героям Слава».

После яркой речи, хорошо сдобренной предвыборными лозунгами, Порошенко передал слово патриарху Киевскому Филарету, ведь благодаря ему и его стремлениям в получении Томоса могут сыграть Порошенко на руку и помочь ему остаться у власти на второй срок.

- Церковь на Украине может быть только одна - поместная, автокефальная, независимая, - тихим голосом и без особой радости констатировал Филарет. И напоследок напомнил о своих амбициях на патриаршее звание. - Украина достойна иметь своего патриарха.

Люди в толпе скучали и поглядывали на автобусы, припаркованные неподалеку.

- И сколько сегодня дают? - спрашивает один мужичок другого.

- Обещали 400 гривен (почти тысяча рублей. – Авт.).

ВАТУТИН УСТОЯЛ

Не успел завершиться президентский молебен, как возле метро «Арсенальная», что рядом с Мариинским парком и зданием Верховной рады собрались активисты добровольческого батальона «ОУН» (организация запрещена в России - ред.). Радикалы были настроены воинственно. Около сотни молодых ребят в возрасте 20-30 лет в черных спортивных костюмах и повязками, закрывающими лица, окружили своего лидера Николая Кохавинского. Тот, забравшись на парапет, активно призывал бороться с коммунистическим прошлым. И если бороться, то основательно, например, атаковать советские памятники.

Молодой разрушитель коммунистических памятников в центре Киева. ФОТО Арина СУВОРОВА

Далеко радикалы не планировали идти. В Мариинском парке есть два излюбленных объекта - памятник советскому генералу Николаю Ватутину и монумент памятнику героям Январского вооруженного восстания 1918 года в Киеве.

С криками «Смерть большевикам» Кохавинский наперевес с кувалдой ринулся к памятнику погибшим революционерам, но остановился. Монумент был окружен плотным кольцом полиции, которую стянули в Мариинский парк сильно заранее. Перед правоохранителями выстроились активисты с нашивками «полиция диалога». Правда, общественники не спешат вести переговоры с радикалами и просто сдерживают атакующих.

Противостояние с полицией у памятника большевикам было недолгим. Очень быстро завязалась стычка радикалов с полицией, и у активистов ОУН отобрали лестницу, с помощью которой они планировали добраться до памятника. Оставшись ни с чем, радикалы решили хоть как-нибудь навредить памятнику и забросали его яйцами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673245" frameborder="0"></iframe> Полиция помешала радикалам снести памятник Ватутину в Киеве.

Но на этом они не успокоились и устремились к памятнику генералу Ватутину.

- Мы сейчас проведем эксгумацию останков! - злобно шутит Кохавинский. - Не место коммунисту лежать в украинской земле! Ему место - на Красной площади. Отправим его в Россию!

Николай Кохавинский с кувалдой в руке. ФОТО Арина СУВОРОВА

Радикалы, громко проклиная коммунистическое прошлое и кляня на чем свет стоит нынешнюю Россию, вновь натыкаются на полицию, держащую оборону вокруг памятника советскому генералу.

- Как видите, нам не дают поквитаться с человеком, который убивал украинцев, - гордо заявил Кохавинский. - Но ничего!

После этих слов полицейские отобрали у лидера батальона националистов кувалду.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Самым масштабным событием воскресенья стало шествие националистов. От памятника Шевченко активисты ринулись в сторону Крещатика и уже там зажгли файеры. Очень быстро улицу затянуло густым сине-желтым облаком. Участники шествия угрожающе скандировали: "Бандера - наш герой!", "Ганьба!", "На ножи", "буде Украина вільна» (будет Украина свободна. - Авт.). Периодически крики заглушали грохот взрывпакетов

В момент, когда националисты подошли к Майдану, в Киево-Печерской лавре в нескольких храмах начался молебен. Прихожан - более двух сотен, но это ничто по сравнению с толпой, шествующей с файерами по Крещатику. Очень хотелось надеяться, что после националисты не решатся на крестовый поход против лавры...

Собравшиеся на территории Киево-Печерской лавры. ФОТО Арина СУВОРОВА

МЕЖДУ ТЕМ

В 17:30 в Киево-Печерской лавре начался молебен, который служил митрополит Украинской православной церкви Московского Патриархата Онуфрий. Возле Успенского собора собралось несколько тысяч прихожан. После молебна Блаженнейший обратился к собравшимся, поздравив всех с Покровом Богородицы, и призвал не допустить церковного раскола на Украине.

- Бог нас защитит, - сказал митрополит.

Охрана в Лавре. ФОТО Арина СУВОРОВА

Впрочем, в этот же момент в социальных сетях прошёл слух, что после концерта на Европейской площади и массового распевания гимна националистов «Зродились ми великоi години», члены УПА (националистическая организация, запрещенная в России) двинутся в сторону Киево-Печерской лавры. Прихожане до сих пор не расходятся, в основном это взрослые мужчины, готовые к любым провокациям. И как оказалось, такие опасения не напрасны. Сегодня днём полиция уже задержала возле монастыря группу провокаторов. После этого большинство силовиков уехали, охранять Лавру осталась лишь небольшая группа полицейских. Определить наверняка, кто перед тобой - националист или прихожанин, достаточно трудно. Компания подростков, неспешно прогуливающихся по территории монастыря, уже вызывает подозрение...

Стихийный молебен защитников лавры у входа в монастырь. ФОТО Арина СУВОРОВА

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