Филарет предложил украинской церкви сменить название

26 Окт. 15:28 2018-10-26T15:28:39+03:00

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Глава поместной украинской церкви Филарет сообщил о необходимости изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Российскую православную церковь на Украине. Для этого будет созван собор.

Патриарх сообщил, что в ходе собрания пройдет объединение Украинской православной церкви Московского патриархата, Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви в одну Украинскую православную церковь.

Те православные, духовенство, епископы и верующие, которые не захотят быть членами УПЦ, оставят название Российской православной церкви на Украине.

Новая автокефальная церковь будет называться Украинской православной церковью, вторым ее названием будет Киевский патриархат.

Спикер УПЦ КП Евстратий (Зоря) отметил, что смену названия УПЦ МП поддержал Константинопольский патриархат. Он надеется, что вопрос с названием УПЦ будет решен в Верховной раде.

Филарет также заявил, что если две трети прихожан проголосуют за то, что бы остаться в УПЦ МП, то "то эта парафия будет принадлежать российской церкви". "Если же две трети проголосуют за украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет украинской церкви", - добавил предстоятель неканонической украинской церкви.

При этом выразил мнение, что все лавры, находящиеся на территории Украины, являются "украинскими святынями" и должны перейти в украинскую церковь "без всякого насилия".

Так называемый Киевский патриархат и УАПЦ сообщил, что в соборе будут участвовать около 60 епископов всех трех церквей. Дата созыва неизвестна, поскольку решение о дате будет принимать в Константинопольский патриархат.

На соборе примут участие 40 представителей Киевского патриархата, 12 епископов - украинской автокефальной церкви и около 10 епископов из УПЦ МП, сообщил Филарет.

Также представитель УПЦ сказал, что "между Киевским патриархатом и Украинской автокефальной церковью недопонимания нет".

"Мы за автокефалию и они за автокефалию. Те расхождения, которые есть между некоторыми епископами, я думаю, мы на соборе их утрясем", - сказал Филарет на пресс-конференции в Киеве.

Ранее kp.ru сообщал, что украинские раскольники не могут договориться о статусе новой церкви.

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