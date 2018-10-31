Лучшие фильмы ужасов 2018 года: Forbes составил рейтинг самых страшных картин

31 Окт. 17:32 2018-10-31T17:32:51+03:00

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Журнал Forbes опубликовал топ-5 лучших фильмов ужасов 2018 года. Первою строчку в нем занимает фильм «Реинкарнация» режиссера Ари Астера. Сюжет фильма рассказывает о непростой жизни девушки Энни Грэхем, в доме которой, после смерти её матери, начинают происходить необъяснимые вещи. Теперь её жизнь и жизнь её близких в опасности.

Реинкарнация Русский трейлер (2018).Дата выхода в РФ 7 июня 2018

Вторую строчку занял фильм «Тихое место». Действие фильма разворачивается в 2020 году. Землю населяют кровожадные паукообразные монстры, которые абсолютно слепы, но обладают совершенным слухом. Именно это позволяет им без труда находить жертву. Люди, в дом которых они проникли, вынуждены все время сохранять тишину и общаться только жестами. Однако это достаточно сложно в доме, где есть дети.

Тихое место Русский трейлер (2018).В главных ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Ноа Джуп, Милли Симмондс, Дорис МакКарти

На третьем месте оказался фильм «Простите за беспокойство». На четвертой и пятой строчке расположились «Хеллоуин» Дэвида Гордона и «Анникиляция» Алекса Гарленда.

КСТАТИ

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