Депутат Рады: На Украине могут замерзнуть целые города

1 Нояб. 05:07 2018-11-01T05:07:35+03:00

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На Украине целые города могут замерзнуть из-за того, что правительство разрешило НАК “Нафтогаз” отключать газ за долги даже в минусовую температуру. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Вилкул.

“Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство — на это похоже. То есть могут целые города отключаться от газа — от тепла. Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат напомнил, что у населения республики накопилось 38 миллиардов гривен (более 88 миллиардов рублей) долгов по коммунальным платежам. Причем, задолженности за последние пять лет выросли в семь раз.

"И не потому, что люди не хотят платить, или потому, что люди плохие. Потому что у людей просто банально нет денег", — заключил парламентарий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 октября, правительство Украины приняло решение повысить цены на газ для населения на 23,5% в соответствии с договоренностями с Международным валютным фондом. По новому тарифу украинцы будут платить по 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.