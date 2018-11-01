2018-11-01T05:07:35+03:00
Политика

Депутат Рады: На Украине могут замерзнуть целые города

Александр Вилкул назвал разрешение отключать должников от газа “лицензией на убийство”
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments88
Украинцы могут зимой остаться без газа в домахУкраинцы могут зимой остаться без газа в домахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На Украине целые города могут замерзнуть из-за того, что правительство разрешило НАК “Нафтогаз” отключать газ за долги даже в минусовую температуру. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Вилкул.

“Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство — на это похоже. То есть могут целые города отключаться от газа — от тепла. Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат напомнил, что у населения республики накопилось 38 миллиардов гривен (более 88 миллиардов рублей) долгов по коммунальным платежам. Причем, задолженности за последние пять лет выросли в семь раз.

"И не потому, что люди не хотят платить, или потому, что люди плохие. Потому что у людей просто банально нет денег", — заключил парламентарий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 октября, правительство Украины приняло решение повысить цены на газ для населения на 23,5% в соответствии с договоренностями с Международным валютным фондом. По новому тарифу украинцы будут платить по 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФСБ предотвратила теракты с использованием беспилотников на ЧМ-2018
Флойд Мэйуэзер заработает около $90 млн за бой с японским кикбоксером
Медведев уверен, что санкции США направлены исключительно на решение внутриполитических задач
Банк России отозвал лицензию у «Агросоюза» и Банка инноваций и развития
Bloomberg: Boeing предупредит авиакомпании об опасности срыва новых моделей 737 Max в пике
«Лечение рака облепихой»: Эксперты обсудили, как бороться с фейковыми медицинскими новостями в СМИ
Врачей, которые выступают против прививок, будут наказывать
Медведев заявил, что товарооборот России и Китая достигнет 100 млрд долларов
Пассажиры смогут торговаться с таксистами на аукционах
Украинскую армию с 2014 года самовольно покинули более 33 тысяч военнослужащих
“Ъ”: Долги по ЖКХ могут поручить взыскивать коллекторам
Трамп об итогах выборов в конгресс: «Потрясающий успех, спасибо всем!»
Туск заявил о возможном выходе Польши из Евросоюза
Погода в Москве на 7 ноября 2018 года: ожидается до 7 градусов тепла
Демократы впервые за восемь лет завоюют большинство в Палате представителей
Военный самолет ВМС США вел разведку вблизи Керченского пролива