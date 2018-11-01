2018-11-01T11:00:45+03:00
Экономика

Владелец "Кэшбери" заявил о прекращении деятельности компании

Артур Варданян сообщил также о создании новой организации
Екатерина БОЛГОВА
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Владелец группы компаний "Кэшбери" Артур ВарданянВладелец группы компаний "Кэшбери" Артур ВарданянФото: скриншот видео
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Владелец группы компаний "Кэшбери" Артур Варданян заявил о прекращении деятельности структуры. По его словам, со 2 ноября начнется расчет с клиентами, а в начале следующего года будет создана новая компания.

"Компания прекращает работу в прежнем режиме, регистрация на сайтах и инвестиционных платформах "Кэшбери", "Лига аукционов" и "Кэштрейдинг" невозможна", - сказал Варданян, обращение которого опубликовано на YouTube-канале группы компаний.

Он отметил, что расчет будет производиться индивидуально по каждому пользователю в личном кабинете.

Владелец "Кэшбери" добавил, что новая компания будет создана через 100 дней.

"Нами инициирован процесс получения всех лицензий и документов, мы запускаемся сразу в нескольких десятках стран мира и вырастем в первый год до 5 млн участников", - заявил Варданян.

Напомним, в конце сентября Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери". Информация была передана в Генеральную прокуратуру и МВД. Руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях сообщил, что сумма ущерба от работы компании может достичь 3 млрд рублей.

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