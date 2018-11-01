МИД РФ: боевики пытаются сорвать договоренности по зоне деэскалации в сирийском Идлибе

1 Нояб. 16:47 2018-11-01T16:47:24+03:00

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В четверг, 1 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказал о ситуации в сирийской провинции Идлиб. По ее словам, остающиеся там боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и другие террористы в настоящее время пытаются сорвать реализацию меморандума по зоне деэскалации. Как подчеркнула дипломат, экстремисты продолжают обстреливать позиции сирийских правительственных сил на юге провинции.

«Сохраняется присутствие в зоне деэскалации Идлиб боевиков из "Нусры" и других террористических группировок, которые не оставляют попыток сорвать реализацию меморандума, который был заключен между Россией, Турцией в Сочи 17 сентября», - приводит слова Захаровой РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение создать демилитаризованную зону в Идлибе. В частности, тогда лидеры договорились, что к середине октября все тяжелое вооружение - танки и реактивные системы залпового огня - всех оппозиционных группировок должно быть выведено из сирийской провинции.