2018-11-01T23:20:54+03:00
Экономика

Власти США начнут обсуждать с Конгрессом санкции против России после 6 ноября

По этим осуждениям нет никаких временных рамок
Юлия ДИВЕЕВА
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Вашингтон готовится начать консультации по новым антироссийским санкциямВашингтон готовится начать консультации по новым антироссийским санкциямФото: REUTERS
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Американская администрация начнет консультации с Конгрессом по второму этапу антироссийских санкций по делу Скрипаля после 6 нобяря. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

Он уточнил, что эти обсуждения не имеют временных ограничений.

"По закону необходимо провести консультации с Конгрессом. Нет никаких временных рамок, связанных с этими консультациями", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Палладино отметил, что Вашингтон не станет вводить санкции, если Москва сможет доказать, что "больше не будет использовать химическое оружие и позволит международным инспекторам удостовериться в этом”, - передает ТАСС.

"Если к 6 ноября этого не случится, то мы будем обязаны начать второй этап санкций после консультаций с Конгрессом", - подчеркнул зам главы пресс-службы.

Как сообщал сайт kp.ru, санкции США в отношении РФ по делу Скрипалей вступили в силу 27 августа. Они включают в себя запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения, электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

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