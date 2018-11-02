Посол США в РФ удивлен неуступчивостью россиян

2 Нояб. 09:16 2018-11-02T13:43:48+03:00

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Самым удивительным в россиянах для посла США в РФ Джона Хантсмана стала их неуступчивость. В этом он признался в интервью корреспонденту газеты Deseret News.

Как пишет издание, дипломат даже помрачнел, произнося слова: ”какими несговорчивыми они могут быть”.

Посол полностью отверг предположение журналиста, что администрация президента США Дональда Трампа не уделяет должного внимания дипломатии и в дипмиссиях не хватает персонала. Хантсман рассказал, что он действует согласно инструкциям, которые получил от Трампа при назначении на должность главы посольства в РФ - “добиваться улучшений отношений с Москвой”.

Издание отмечает, что одной из его задач является пересмотр договора о ядерных вооружениях, и она остается невыполненной, по словам Хантсмана, во-первых, из-за Сената, который вряд ли одобрит пересмотр договоренности. Он отметил, что законодатели в преддверии выборов в Конгресс и на фоне расследования “российского вмешательства” не пойдут на это. Второй причиной, по его словам, является позиция Кремля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, месяц назад Хантсман сообщил, что Трамп настроен на улучшение двухсторонних отношений с Россией, но у него при этом есть определенные ожидания. Так, глава Белого дома хочет, чтобы Москва не вмешивалась в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре, а также была урегулирована ситуация в Донбассе.