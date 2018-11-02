Трамп пообещал полностью выплатить госдолг США

2 Нояб. 10:22 2018-11-02T10:22:37+03:00

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Соединенные Штаты в скором времени начнут выплачивать госдолг. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в среду.

Глава Белого дома еще будучи кандидатом во время предвыборной гонки пообещал, что полностью погасит задолженность в течение двух президентских сроков. Но пока при нем долг вырос на 1,7 триллиона долларов и приближается к отметке 21,7 триллиона долларов.

Как пишет газета The Hill, в 2018 финансовом году дефицит бюджета в США увеличился на 17 процентов, достигнув 782 миллиардов долларов, а стоимость проектов администрации Трампа на 2019 год превышает 1 триллион долларов.

Оппоненты Белого дома критикуют Трампа и его правительство за снижение налогов и увеличение расходов на оборону. Экономисты утверждают, что облегчение налогового бремени не даст ожидаемых результатов, поскольку в этом случае рост экономики должен идти беспрецедентными темпами, а вот дефицит бюджета может вырасти до 1,9 триллиона долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, месяц назад стало известно, что государственный долг США вновь достиг рекордной отметки и впервые в истории превысил 21,516 трлн долларов. Только за минувший финансовый год, который завершился 30 сентября, американские власти взяли в займы порядка 1,2 трлн долларов.