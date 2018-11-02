В Москве "КамАЗ" столкнулся с двумя грузовиками, погиб один человек
На 43 километре МКАД при столкновение трех грузовиков погиб один человек. В 07:50 "КамАЗ" столкнулся с двумя грузовиками, стоящими на обочине. Имя жертвы происшествия пока не сообщили.
В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии. Движение на МКАД затруднено. Об этом сообщили представители столичного ГИБДД МВД РФ.
Напомним, ранее, как сообщал kp.ru, в Москве пьяный таксист стал виновником крупного ДТП. В результате происшествия пострадали двое человек. Они получили травмы от разбившегося автомобильного стекла и упавшего столба.
Авария произошла на Люблинской улице, недалеко от торгового центра “Л-153”. За такси гнались около 10 патрульных машин ДПС. В конце-концов, водитель не справился с управлением, снес столб и зацепил еще три автомобиля.
ДТП на 43 км. МКАД.