2018-11-02T10:28:52+03:00
Происшествия

В Москве "КамАЗ" столкнулся с двумя грузовиками, погиб один человек

Следствие устанавливает причины аварии [видео]
Сакина НУРИЕВА
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В Москве "КамАЗ" столкнулся с двумя грузовиками, погиб один человекВ Москве "КамАЗ" столкнулся с двумя грузовиками, погиб один человекФото: "КП" Архив
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На 43 километре МКАД при столкновение трех грузовиков погиб один человек. В 07:50 "КамАЗ" столкнулся с двумя грузовиками, стоящими на обочине. Имя жертвы происшествия пока не сообщили.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии. Движение на МКАД затруднено. Об этом сообщили представители столичного ГИБДД МВД РФ.

Напомним, ранее, как сообщал kp.ru, в Москве пьяный таксист стал виновником крупного ДТП. В результате происшествия пострадали двое человек. Они получили травмы от разбившегося автомобильного стекла и упавшего столба.

Авария произошла на Люблинской улице, недалеко от торгового центра “Л-153”. За такси гнались около 10 патрульных машин ДПС. В конце-концов, водитель не справился с управлением, снес столб и зацепил еще три автомобиля.

ДТП на 43 км. МКАД.

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