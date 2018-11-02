2018-11-02T11:28:36+03:00
Общество

В МВД подтвердили намерения отменить обязательный знак «Шипы»

Ведомство считает, что этот знак больше не является актуальным
Алена Басавина
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"Опознавательный знак "Шипы" потерял свою актуальность"Опознавательный знак "Шипы" потерял свою актуальностьФото: Алексей ФОКИН
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Знак «Шипы» на автомобиле может стать необязательным. Профильные ведомства уже готовят постановление о его отмене.

Информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин в ответ за запрос депутата Госдумы Сергея Боярского.

"Опознавательный знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами”, - приводит ТАСС слова Ваничкина.

По словам замминистра, установка такого знака на транспортном средстве "не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий". Кроме того, знак на заднем стекле часто ограничивает обзор водителю, что не отвечает требованиям безопасности.

Известно, что проект отмены обязательной установки знака «Шипы» уже согласован с Минтруда, Минтрансом, Минфином, Минэкономразвития РФ и направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Напомним, что новая редакция ПДД заработала 4 апреля 2017 года. Тогда в документе появились обязательные знаки на машину «Шипы», «Учебное транспортное средство», «Автопоезд», «Опасный груз» и специальная наклейка для глухих водителей. За отсутствие наклеек стали штрафовать.

"Зимний сезон для автомобилистов нашей страны в большинстве регионов наступил, и не хотелось бы вновь возвращаться к необходимости платить штрафы за отсутствие ненужных знаков. "Надеюсь, что соответствующее постановление будет в ближайшее время принято правительством", - прокомментировал ответ МВД депутат Сергей Боярский.

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