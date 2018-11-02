Национальный автомобильный союз поддержал отмену обязательного знака «Шипы»

2 Нояб. 12:58 2018-11-02T12:58:39+03:00

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Национального автомобильного союза высказался в поддержку отмены обязательной установки знака «Шипы». Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» вице-президент организации Антон Шапарин.

Он заявил, что в на данный момент в знаке нет никакой необходимости, поскольку современная зимняя резина ведет себя иначе устаревших моделей.

"Мы поддерживаем решение МВД. Безусловно, знак «Шипы» сзади это информация абсолютно избыточная, это такое наследие прошлого, когда шипы устанавливались в шины чуть ли не полукустарным способом и вылетали при каждом удобном случае. Соответственно, водитель, который двигался сзади такой машины, был предупрежден, что в любой момент шип может прилететь и повредить краску, допустим, или лобовое стекло. Сейчас шины так себя не ведут и этот знак никому не был нужен", - пояснил Шапарин.

По мнению Шапарина, требование по установке знака «Шипы» является анахранизмом, т.е. пережитком прошлого. Вице-президент высказал сожаление, что МВД не успело согласовать данную инициативу с другими ведомствами раньше. Поскольку множество водителей уже успели установить новые наклейки.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 2 ноября МВД подтвердило намерения отменить обязательный знак «Шипы». Информацию передал депутату Госдумы Сергею Боярскому заместитель министра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин.