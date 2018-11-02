2018-11-02T16:57:00+03:00
Умные вещи

Госдума предлагает создать кибердружину, чтобы следить за порядком в интернете

Депутаты разработали законопроект о создании дружинников, которые будут искать в интернете запрещенную информацию
Алена Басавина
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Кибердружина будет искать экстремизм в сетиКибердружина будет искать экстремизм в сетиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представители «Единой России» намерены бороться с онлайн-преступниками. Для этого они разработали законопроект о создании кибердружины.

Авторами инициативы стали Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие их коллеги. Об этом пишет издание РИА Новости.

Согласно пояснительной записке к документы, интернет-добровольцы будут бороться с запрещенной информацией. Они будут сообщать о призывах к экстремизму, разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти.

Кибердружины будут представлять собой общественные организации, куда сможет вступить любой желающий старше 18 лет. Документ обязывает сотрудничать правоохранительным органам с кибердружинами.

Стоит сказать, что на сегодняшний моммент в России уже существуют такие структуры. Однако из деятельность никак не регламентирована законодательством.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в профильных ведомствах Государственной думы.

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