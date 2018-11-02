2018-11-02T22:27:51+03:00
В мире

Помпео: США не исключат ЕС из-под действия антииранских «нефтяных» санкций

При этом Вашингтон собирается разрешить восьми странам покупать черное золото у Тегерана
Дарья ИВАШКИНА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в пятницу, 2 ноября, на специальном телефонном брифинге для журналистов, заявил, что Вашингтон временно выведет из-под действия антииранских «нефтяных» санкций восемь стран. По его словам, речь идет о государствах, которые «сделали важные шаги по направлению к тому, чтобы свести к нулю доходы Тегерана от экспорта черного золота».

«Мы собираемся предоставить временные исключения восьми странам, но только потому, что они продемонстрировали значительное сокращение (импорта иранской) нефти и сотрудничество по многим другим вопросам», - приводит слова Помпео Reuters.

При этом дипломат не назвал эти государства, заметив, что их список будет опубликован 5 ноября - в день вступления в силу новых ограничительных мер. Однако глава Госдепа все же уточнил, что исключение для Евросоюза сделано не было.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 2 ноября, глава Минфина США Стивен Мнучин объявил о том, что в ближайший понедельник его ведомство расширит санкционный список по Ирану, добавив в него 700 компаний из исламской республики.

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