В России запустили реактор первой в мире плавучей АЭС

3 Нояб. 00:59 2018-11-03T01:25:14+03:00

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В пятницу, 2 ноября, стало известно о том, что компания «Росэнергоатом» успешно запустила реактор первого в мире плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов».

Как уточнили в компании, сейчас плавучий энергоблок (ПЭБ), который является частью плавучей атомной электростанции на Чукотке, загружается ядерным топливом в Мурманске. В новом в 2019 году ПЭБ «Академик Ломоносов» будет отбуксирован в морской порт города Певека, а в ноябре этого года начнется главный этап пусковых операций – комплексные швартовые испытания ядерной энергетической установки.

Предполагается, что испытания продлятся до весны. Разработчики проверят работу ядерной установки во всех режимах, в том числе в экстремальных. Тесты должны подтвердить все заложенные характеристики и возможность эксплуатации ядерной установки в течение 35 – 40 лет, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» будет обеспечивать электричеством портовые города Чукотки, а также газовые и нефтяные платформы в открытом море.

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