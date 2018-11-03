2018-11-03T04:04:33+03:00
Общество

В США умер Марио Сегале, в честь которого назвали героя игры Super Mario

Прототип «Супер Марио» скончался в штате Вашингтон на 85 году жизни [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Персонаж игры японской корпорации Nintendo Super Mario был назван в честь американца Марио СегалеПерсонаж игры японской корпорации Nintendo Super Mario был назван в честь американца Марио СегалеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В штате Вашингтон на 85 году жизни скончался американский предприниматель итальянского происхождения Марио Сегале, в честь которого японцы назвали персонажа одной из самых популярных в мире компьютерных игр Super Mario.

Об этом сообщило издание Newsweek. По его данным, прототип «Супер Марио» умер еще 27 октября, однако известно об этом стало только сейчас. Отмечается, что Марио Сегале был отцом четверых детей и любящим дедушкой девяти внуков. При жизни он не хотел быть известным как человек, чье имя носит герой компьютерной игры, предпочитая прославиться своими достижениями в строительной сфере.

Персонаж игры японской корпорации Nintendo Super Mario был назван в честь американца Марио Сегале Фото: Twitter.com

Персонаж игры японской корпорации Nintendo Super Mario был назван в честь американца Марио СегалеФото: Twitter.com

Японская компания Nintendo назвала персонажа серии своих игр в честь застройщика из США Марио Сегале, у которого арендовала помещение под офис в 1981 году.

«Супер Марио» настолько популярен в стране Восходящего Солнца, что премьер Японии Абэ Синдзо появился в его костюме на закрытии Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, трехмерная игра «Супер Марио 64» может помочь пожилым людям избежать болезни Альцгеймера.

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