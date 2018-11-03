В России могут заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar

3 Нояб. 05:52 2018-11-03T05:52:38+03:00

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Российские автоперевозчики подали в Таганский суд Москвы коллективный иск с требованием заблокировать в нашей стране популярный французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCa.

Инициатором подачи заявления в суд против российского представительства BlaBlaCar ООО «Комьюто Рус» выступило астраханское ООО «Транс Лайн», которое занимается междугородними автобусными перевозками. Эту идею поддержали десятки авиаперевозчиков и автовокзалов, сообщает ФАН.

По его данным, истцы просят суд внести сервис в реестр запрещенных ресурсов, а информацию на сайте и мобильном приложении BlaBlaCar признать запрещенной в России. Кроме того, авторы документа требуют запретить деятельность ООО «Комьюто Рус», которая касается работы французского сервиса поиска попутчиков.

Поводом же для таких действий называется недостаточная забота сотрудников сервиса о безопасности своих клиентов. В иске указывается, что BlaBlaCar организовывает перевозки, не проверяя, есть ли у водителей соответствующая лицензия. Кроме того, сервис, как утверждают истцы, не располагает информацией о состоянии здоровья водителей и техническом состоянии их автомобилей.