2018-11-03T05:52:38+03:00
Авто

В России могут заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar

Коллективный иск с таким требованием подали в суд российские автоперевозчики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments159
BlaBlaCar — сервис поиска попутчиковBlaBlaCar — сервис поиска попутчиковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российские автоперевозчики подали в Таганский суд Москвы коллективный иск с требованием заблокировать в нашей стране популярный французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCa.

Инициатором подачи заявления в суд против российского представительства BlaBlaCar ООО «Комьюто Рус» выступило астраханское ООО «Транс Лайн», которое занимается междугородними автобусными перевозками. Эту идею поддержали десятки авиаперевозчиков и автовокзалов, сообщает ФАН.

По его данным, истцы просят суд внести сервис в реестр запрещенных ресурсов, а информацию на сайте и мобильном приложении BlaBlaCar признать запрещенной в России. Кроме того, авторы документа требуют запретить деятельность ООО «Комьюто Рус», которая касается работы французского сервиса поиска попутчиков.

Поводом же для таких действий называется недостаточная забота сотрудников сервиса о безопасности своих клиентов. В иске указывается, что BlaBlaCar организовывает перевозки, не проверяя, есть ли у водителей соответствующая лицензия. Кроме того, сервис, как утверждают истцы, не располагает информацией о состоянии здоровья водителей и техническом состоянии их автомобилей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Михаил Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста
Набиуллина призвала «не бояться» небольшого роста ключевой ставки
В США заявили, что сохраняют возможность введения санкций за «Северный поток - 2»
Комитет Госдумы поддержал перераспределение акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты
Матч Спартак - Глазго Рейнджерс 8 ноября 2018: Макгрегор снова появится в воротах шотландцев
Матч Спартак - Глазго Рейнджерс: Глушаков и Ещенко оказались в запасе на матч Лиги Европы, как и Джикия
Появилось видео с места стрельбы в баре в Калифорнии
Медведев попросил главу РЖД не хвастать достижениями
Назначение нового генсека ОДКБ обсудят 6 декабря в Санкт-Петербурге
В Госдуме рассмотрят законопроект о контроле за денежными операцими
The National Interest: Россия уничтожит США и без новейшего оружия
Житель Англии обнаружил на Google-картах затонувший самолет
Стало известно имя нового главы Фонда кино
В Уфе экс-полицейским предъявили обвинение в изнасиловании девушки-дознавателя