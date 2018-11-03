Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов, с которых призывали игнорировать выборы в конгресс США

3 Нояб. 06:39 2018-11-03T06:50:36+03:00

Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщения с призывом не голосовать 6 ноября публиковались в автоматическом режиме

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В сентябре и октябре администрация социальной сети Twitter удалила свыше 10 тысяч аккаунтов, с которых поступали сообщения с призывом не голосовать на промежуточных выборах в конгресс США 6 ноября, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя компании Яна Планкетта.

Он рассказал, что соцсеть удалила серию учетных записей в Twitter из-за попыток в автоматическом режиме публиковать сообщения с призывом игнорировать выборы.

«Мы приняли меры в отношении данных аккаунтов и операций в Twitter», - отметил Планкетт.

По его словам, страницы, нарушающие политику соцсети, выглядели так, будто ими из Соединенных Штатов управляют сторонники американских демократов, на самом же деле именно представители Демократической партии США проинформировали компанию о происходящем.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в Америке готовятся к предполагаемому «вмешательству» извне в свои выборы. По версии Вашингтона, повлиять на исход голосования намерены Россия и Китай.