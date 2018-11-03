В США готовят кибератаку на Россию в случае «вмешательства» в выборы в Конгресс

3 Нояб. 01:57 2018-11-03T02:19:39+03:00

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В Соединенных Штатах готовят кибератаку на Россию в случае предполагаемого «вмешательства» Москвы в промежуточные выборы в американский Конгресс, которые пройдут 6 ноября, пишет интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, детали операции Пентагон и разведслужбы уже согласовали, и если в Интернете будет зафиксирована попытка вмешательства в выборы со стороны нашей страны, хакеры министерства обороны США атакуют российские компьютерные системы.

Как отмечает издание, в Вашингтоне убеждены в том, что «Москва может прибегнуть к более агрессивному вмешательству буквально в первые же часы после открытия избирательных участков или же после того, как начнется подсчет голосов». Поэтому специалистам американского Минобороны дали указание как можно быстрее получить доступ к российским интернет-сетям, если они посчитают это необходимым.

Напомним, сайт kp.ru ранее сообщал, что разговоры о возможных попытках России повлиять на выборы в Конгресс США идут с прошлого года, а с недавних пор в Вашингтоне заподозрили, что оказать влияние на ход голосования 6 ноября намерен и Китай.

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Это кажется фарсом, но это американская реальность. В преддверии ноябрьских выборов в Конгресс американские законодатели уже корпят над разработкой новых санкций против России за вмешательство в выборы. Группа сенаторов во главе с Марко Рубио и Крисом Ван Холленом решили действовать на опережение и предлагают провести голосование по законопроекту под названием «Сдерживать», который автоматом накажет Россию, если спецслужбы США установят очередное «русское вмешательство» (подробности).