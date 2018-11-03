Саркози рассказал о «непредвиденном эффекте» антироссийских санкций

3 Нояб. 07:24 2018-11-03T07:25:27+03:00

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Экс-президент Франции Николя Саркози считает антироссийские санкции контрпродуктивными и не отвечающими интересам Евросоюза, так как привели к «непредвиденному эффекту», из-за которого РФ теперь отдаляется от Европы и сближается с Китаем.

По мнению бывшего главы Пятой республики, ЕС необходимо «протянуть руку» Москве, а не идти на поводу «распоряжений президента США Дональда Трампа». При этом политик подчеркнул, что улучшение отношений между Россией и Евросоюзом будет выгодно всем, так как «укрепит архитектуру континента».

«Необходимо наладить отношения с Россией. Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия», - сказал Саркози в интервью изданию Le Point.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини также выступил с критикой антироссийских санкций. В частности, он заявил, что политика ограничительных мер оказала лишь негативное влияние на экономику республики.