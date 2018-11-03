2018-11-03T12:32:18+03:00
Политика

МИД РФ: вторая «московская» встреча по Афганистану пройдет 9 ноября

Впервые в международных переговорах такого уровня будут участвовать представители движения «Талибан»*
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 3 ноября, в МИД РФ назвали дату второй встречи «московского формата» по мирному урегулированию конфликтов в Афганистане. Как ожидается, очередное заседание пройдет 9 ноября.

«9 ноября в Москве состоится второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей», - говорится на сайте дипведомства.

Также там отмечается, что приглашения для участия в мероприятии были направлены Афганистану, Ирану, Казахстану, КНР, Индии, Киргизии, Пакистану, Туркменистану, Узбекистану, Таджикистану и США.

Причем, как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, афганский лидер Ашраф Гани уже принял решение направить делегацию Высшего совета мира республики на переговоры в Москву. Кроме того, впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в Дохе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце августа, Москва и Кабул договорились отложить консультации по Афганистану, которые изначально были запланированы на 4 сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ягланд рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы
В Крыму рады американским санкциям
Журналисты узнали о следах кислоты, найденных в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле
Белый дом ограничит предоставление убежища нелегалам
Россия призвала СБ ООН решать гуманитарные проблемы КНДР
ФРС США оставила базовую процентную ставку на уровне 2 – 2,25%
Хейли: Россия добивается снятия с КНДР санкций в банковском секторе
Фильм о дорогах в России вошел в список претендентов на «Оскар»
В Литве умер советский актер театра и кино Арунас Сторпирштис
Ягланд заявил, что Европе угрожает Ruxit
На аукционе в Лондоне продали инвалидное кресло и диссертацию Стивена Хокинга
Владимир Бортко: Ефремов получил звание заслуженного артиста России за талант, а не за высказывания
Власти Крыма: Санкции США станут хорошей рекламой нашим санаториям
США продлили санкции против Ирана 40-летней давности
В работе Instagram снова произошел крупный сбой