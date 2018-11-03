МИД РФ: вторая «московская» встреча по Афганистану пройдет 9 ноября

3 Нояб. 12:32 2018-11-03T12:32:18+03:00

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В субботу, 3 ноября, в МИД РФ назвали дату второй встречи «московского формата» по мирному урегулированию конфликтов в Афганистане. Как ожидается, очередное заседание пройдет 9 ноября.

«9 ноября в Москве состоится второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей», - говорится на сайте дипведомства.

Также там отмечается, что приглашения для участия в мероприятии были направлены Афганистану, Ирану, Казахстану, КНР, Индии, Киргизии, Пакистану, Туркменистану, Узбекистану, Таджикистану и США.

Причем, как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, афганский лидер Ашраф Гани уже принял решение направить делегацию Высшего совета мира республики на переговоры в Москву. Кроме того, впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в Дохе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце августа, Москва и Кабул договорились отложить консультации по Афганистану, которые изначально были запланированы на 4 сентября.