Порошенко пригласил Анкару поучаствовать в миротворческой миссии в Донбассе

3 Нояб. 22:43 2018-11-03T22:44:22+03:00

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В ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, глава украинского государства Петр Порошенко предложил включить турецкий контингент в состав миротворческой миссии ООН в Донбассе.

По словам Порошенко, в ходе встречи была поднята тема активизации усилий по размещению в Донбассе миротворцев, обладающих соответствующим мандатом ООН.

«Мы доверяем Турции и были бы счастливы, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе через размещение своей миротворческой миссии в составе ООН», - заявил президент Украины по итогам переговоров.

Кроме того, Порошенко назвал Анкару одним из ключевых партнеров Киева на международной арене и выразил надежду, что помимо размещения миротворческого контингента в Донбассе, Турция могла бы содействовать в разрешении споров в Азовском море.

В свою очередь Эрдоган в своем выступлении обошел стороной тему возможной отправки турецких миротворцев в Донбасс, но высказался в поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и дипломатического урегулирования конфликта на востоке страны.