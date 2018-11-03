Алек Болдуин утверждает, что ни с кем не дрался на парковке

3 Нояб. 23:52 2018-11-04T00:07:19+03:00

Голливудский актер прокомментировал сообщения о своем аресте после потасовки в Манхэттене

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Американский актер Алек Болдуин утверждает, что СМИ лгут, он никого не бил на парковке, ни в какой драке не участвовал. Так звезда Голливуда в Twitter прокомментировал публикации о своем аресте после потасовки за парковочное место.

Актер отметил, что обычно он предпочитает игнорировать явно ложные сообщения, подобные «сегодняшней истории», но сейчас его и других знаменитостей слишком часто пытаются дискредитировать в прессе, лишь бы привлечь внимание.

«Утверждения, будто я ударил кого-то за парковочное место – неправда», - написал Алек Болдуин.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 2 октября телеканал CNBC News сообщил, что голливудского актера арестовали за драку на автостоянке в нью-йоркском районе Манхэттен.

Кстати, президент США Дональд Трамп, которого Болдуин регулярно пародирует в телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», после этой новости пожелал актеру удачи.