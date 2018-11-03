Алек Болдуин утверждает, что ни с кем не дрался на парковке
Американский актер Алек Болдуин утверждает, что СМИ лгут, он никого не бил на парковке, ни в какой драке не участвовал. Так звезда Голливуда в Twitter прокомментировал публикации о своем аресте после потасовки за парковочное место.
Актер отметил, что обычно он предпочитает игнорировать явно ложные сообщения, подобные «сегодняшней истории», но сейчас его и других знаменитостей слишком часто пытаются дискредитировать в прессе, лишь бы привлечь внимание.
«Утверждения, будто я ударил кого-то за парковочное место – неправда», - написал Алек Болдуин.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 2 октября телеканал CNBC News сообщил, что голливудского актера арестовали за драку на автостоянке в нью-йоркском районе Манхэттен.
Кстати, президент США Дональд Трамп, которого Болдуин регулярно пародирует в телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», после этой новости пожелал актеру удачи.