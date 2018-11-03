2018-11-04T00:07:19+03:00
Звезды

Алек Болдуин утверждает, что ни с кем не дрался на парковке

Голливудский актер прокомментировал сообщения о своем аресте после потасовки в Манхэттене
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Алек Болдуин выходит из полицейского участка в МанхэттенеАлек Болдуин выходит из полицейского участка в МанхэттенеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский актер Алек Болдуин утверждает, что СМИ лгут, он никого не бил на парковке, ни в какой драке не участвовал. Так звезда Голливуда в Twitter прокомментировал публикации о своем аресте после потасовки за парковочное место.

Актер отметил, что обычно он предпочитает игнорировать явно ложные сообщения, подобные «сегодняшней истории», но сейчас его и других знаменитостей слишком часто пытаются дискредитировать в прессе, лишь бы привлечь внимание.

«Утверждения, будто я ударил кого-то за парковочное место – неправда», - написал Алек Болдуин.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 2 октября телеканал CNBC News сообщил, что голливудского актера арестовали за драку на автостоянке в нью-йоркском районе Манхэттен.

Кстати, президент США Дональд Трамп, которого Болдуин регулярно пародирует в телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», после этой новости пожелал актеру удачи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Австралии
В Следственном комитете озвучили средние суммы взяток в России
Продукция 25 предприятий Вологодской области удостоена звания «100 лучших товаров России»
Филиппинский суд приговорил к тюрьме 89-летнюю вдову экс-президента Маркоса
Банкоматы начнут распознавать клиентов по глазам
Стало известно, кто в России доволен своей профессией
Ученые: рождественские песни опасны для здоровья и семейного бюджета
Следствие предъявило обвинение московскому подростку с бомбой
К концу недели в столице может наступить настоящая зима
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу сайта "Миротворец"
Дональд Трамп назначил нового генпрокурора США
Лавров отреагировал на обвинения Австрии в шпионаже
При столкновении автобуса с маршруткой в Москве пострадали девять человек
Эксперты назвали самую безопасную страну в мире для туристов
Российские ученые придумали, как предотвратить обледенение самолетов
Сотрудники аэропорта в Дубае нашли в багаже младенца
Лавров: Россия приветствует решение ряда стран об отзыве признания независимости Косова
Гройсман заявил, что за три месяца наведет на Украине "реальный порядок"
Нападение в Мельбурне: полиция рассматривает версию теракта
Президент поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову
Курс доллара достиг отметки в 67 рублей
МИД РФ вызвал австрийского посла
В Барселоне автомобиль сбил пешеходов и снес две террасы, пострадали 4 человека