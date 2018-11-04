2018-11-04T09:41:48+03:00
Звезды

Московский метрополитен сожалеет о произошедшем с актрисой Татьяной Васильевой

После неудачной поездки в метро звезде театра и кино пришлось обратиться за помощью к врачам [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Татьяна Васильева обратилась к врачам после неудачной поездки в метро. Фото: кадр видео.Татьяна Васильева обратилась к врачам после неудачной поездки в метро. Фото: кадр видео.
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В Московском метрополитене прокомментировали случившееся с известной актрисой Татьяной Васильевой, которой в метро прищемило голову внезапно захлопнувшейся дверью вагона.

«Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира «ударило» дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась», - сказали РИА Новости в пресс-службе столичного метро.

«Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира», - добавил собеседник агентства.

При этом в метрополитене напомнили о правилах безопасности: «После объявления «Осторожно, двери закрываются!» и при мигающих красных сигнальных огнях посадка и высадка запрещена».

Инстаграм Татьяны Васильевой.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, о том, что случилось с Татьяной Васильевой в метро утром 3 ноября, сама актриса рассказала в Instagram, показала свои синяки и ушибы на лице. Уже вечером она обратилась в институт Склифосовского, где ей сделали МРТ и оказали медицинскую помощь.

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