Московский метрополитен сожалеет о произошедшем с актрисой Татьяной Васильевой

4 Нояб. 02:46 2018-11-04T09:41:48+03:00

Татьяна Васильева обратилась к врачам после неудачной поездки в метро. Фото: кадр видео.

После неудачной поездки в метро звезде театра и кино пришлось обратиться за помощью к врачам [фото]

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В Московском метрополитене прокомментировали случившееся с известной актрисой Татьяной Васильевой, которой в метро прищемило голову внезапно захлопнувшейся дверью вагона.

«Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира «ударило» дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась», - сказали РИА Новости в пресс-службе столичного метро.

«Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира», - добавил собеседник агентства.

При этом в метрополитене напомнили о правилах безопасности: «После объявления «Осторожно, двери закрываются!» и при мигающих красных сигнальных огнях посадка и высадка запрещена».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/676347" frameborder="0"></iframe> Инстаграм Татьяны Васильевой.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, о том, что случилось с Татьяной Васильевой в метро утром 3 ноября, сама актриса рассказала в Instagram, показала свои синяки и ушибы на лице. Уже вечером она обратилась в институт Склифосовского, где ей сделали МРТ и оказали медицинскую помощь.