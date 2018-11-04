Московский метрополитен сожалеет о произошедшем с актрисой Татьяной Васильевой
В Московском метрополитене прокомментировали случившееся с известной актрисой Татьяной Васильевой, которой в метро прищемило голову внезапно захлопнувшейся дверью вагона.
«Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира «ударило» дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась», - сказали РИА Новости в пресс-службе столичного метро.
«Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира», - добавил собеседник агентства.
При этом в метрополитене напомнили о правилах безопасности: «После объявления «Осторожно, двери закрываются!» и при мигающих красных сигнальных огнях посадка и высадка запрещена».
Инстаграм Татьяны Васильевой.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, о том, что случилось с Татьяной Васильевой в метро утром 3 ноября, сама актриса рассказала в Instagram, показала свои синяки и ушибы на лице. Уже вечером она обратилась в институт Склифосовского, где ей сделали МРТ и оказали медицинскую помощь.