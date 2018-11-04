4 Нояб. 05:29 2018-11-04T05:43:32+03:00

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Запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области навигационный спутник «Глонасс-М» успешно выведен на орбиту разгонным блоком «Фрегат» и взят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил России.

Об этом в ночь на воскресенье рассказали журналистам в министерстве обороны, отметив, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а его бортовые системы работают в штатном режиме.

«Российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», запущенный боевым расчётом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк в субботу 3 ноября, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», - цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

В министерстве напомнили, что это уже второй космический аппарат системы «Глонасс», выведенный на орбиту с космодрома Плесецк в 2018 году, предыдущий запуск состоялся 17 июня. Сейчас в составе российской орбитальной группировки «Глонасс» находятся 27 космических аппаратов.