«Роскосмос» изучит возможность 3D-печати деталей из лунного грунта

4 Нояб. 06:00 2018-11-04T06:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

«Роскосмос» намерен выяснить, можно ли использовать лунный грунт в качестве материала для 3D-печати деталей космической техники, чтобы ремонтировать аппараты прямо на Луне. Об этом рассказал журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Для того чтобы использовать аддитивные технологии, нужны порошки. Вот мы хотим понять, можем ли из лунного грунта мы вырабатывать порошок, который можно спекать для создания каких-то конструкций», - пояснил он.

Как уточнил Дмитрий Рогозин, созданные таким образом «конструкции» будут представлять собой именно детали для ремонта космической техники, которая может выйти из строя на естественном спутнике Земли.

«Плюс к этому будет возможность, как говорят в Академии наук, использования гелия-3 как основы для ракетного топлива», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дмитрий Рогозин говорил, что в разработке новейшей ракеты сверхтяжелого класса для исследования и освоения Луны примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса».