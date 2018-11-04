2018-11-04T07:51:23+03:00
Спорт

Итог боя Даниэль Кормье - Деррик Льюис: Даниэль Кормье нокаутировал Деррика Льюиса на UFC 230

Великий "DC" остался чемпионом в полутяжелом весе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Даниэль Кормье с двумя чемпионскими поясами.Даниэль Кормье с двумя чемпионскими поясами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Нью-Йорке завершился бой за звание чемпиона в тяжелом весе между Даниэлем Кормье и Дерриком Льюисом. Кормье - хороший знакомый россиянина Хабиба Нурмагомедова, вместе с которым готовится к боям в США в одном зале.

Кормье одержал победу во втором раунде, проведя защиту чемпионского пояса. Деррик Льюис, который месяц назад отправил в нокаут россиянина Александра Волкова, в этот раз уступил. Более опытный Кормье во втором раунде провел удушающий прием и одержал победу.

Даниэль Кормье провел вторую успешную защиту чемпионского титула в тяжелом весе. И теперь он владеет чемпионскими поясами в двух дивизионах - тяжелом и полутяжелом весах.

И после того, как завершился поединок, Хабиб Нурмагомедов отметился поздравительным постом в Инстаграме, написав:

- Очень счастлив за Даниэля Кормье и его победу в историческом поединке. Даниэль, ты заслужил все, что имеешь. И мы счастливы, что у нас есть такой капитан как ты, - сказал Нурмагомедов, намекая на то, что они вместе работают в одном зале в США.

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