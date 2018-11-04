2018-11-04T09:00:28+03:00
Политика

Sunday Times: Мэй удалось добиться от ЕС уступок по Brexit

По данным издания, это позволит сохранить Великобританию в составе таможенного союза
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась от Брюсселя уступок, которые позволят ей сохранить всю страну в составе таможенного союза ЕСПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась от Брюсселя уступок, которые позволят ей сохранить всю страну в составе таможенного союза ЕСФото: REUTERS
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Главе британского правительства Терезе Мэй удалось добиться от Евросоюза уступок, которые помогут ей сохранить после Brexit все Соединенное Королевство в составе таможенного союза ЕС без жесткой границы в Северной Ирландии, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

В частности, по данным собеседников издания, европейские переговорщики согласились, чтобы нормативный контроль товаров проводился не на границе, а на фабриках и в магазинах. Кроме того, в соглашение по Brexit войдет «положение о выходе», которое позволит убедить евроскептиков в том, что Великобритания останется в таможенном союзе только временно.

Таким образом, отмечает газета, Тереза Мэй находится на пути к достижению политической сделки о будущем экономическом партнерстве с ЕС после «развода» Лондона с Брюсселем. Ожидается, что кабинет министров обсудит план премьера во вторник.

Напомним, как писал сайт kp.ru, правительство Великобритании рассчитывает достичь соглашения по условиям выхода из Евросоюза в ближайшие три недели.

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