В ЕС заявили, что остались важные «нерешенные вопросы» по Brexit

15 Окт. 08:07 2018-10-15T08:07:32+03:00

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На переговорах с Великобританией об условиях ее выхода из Евросоюза остались нерешенными несколько важных вопросов, заявил главный европейский переговорщик Мишель Барнье после встречи с британским министром по Brexit Домиником Раабом.

Он уточнил, что, в частности, не удалось решить проблему границы между остающейся в ЕС Ирландией и Северной Ирландией, покидающей «европейскую семью» вместе с Соединенным Королевством. Обе стороны хотят оставить ее прозрачной как для людей, так и товаров, но пока непонятно, как этого добиться, если Великобритания создает новый таможенный режим с Евросоюзом. Спорные вопросы необходимо решить до саммита лидеров ЕС, который начнется уже в среду, сообщает агентство Reuters.

Между тем, как ранее писал сайт kp.ru, после воскресных переговоров в Брюсселе дипломатические источники сообщали, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения об основных параметрах выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Напомним, на прошлой неделе британский министр по делам Brexit выразил уверенность в том, что Лондону удастся договориться с Брюсселем уже этой осенью. При этом Доминик Рааб назвал запланированный на 17 октября саммит ЕС «важным этапом» на пути к достижению соглашения.