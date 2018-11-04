В Германии рассказали о крупных потерях из-за антироссийских санкций
Эксперты из Кильского института мировой экономики выяснили, кто больше всего страдает из-за антироссийских санкций. Как оказалось, почти 40% западных убытков несет Германия.
Так, ограничительные меры, введенные в отношении нашей страны, негативно сказались на торговле между Москвой и Берлином. По оценкам экспертов, из-за санкций ФРГ каждый месяц недосчитывается 727 миллионов долларов, а это 0,8% от всего объема экспорта, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Более того, как подчеркнул представитель российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, в случае новых ограничений потери Берлина могут увеличиться до «сотен миллионов евро». Вообще, по мнению Шеппа, если немецкие и американские компании в РФ продолжат испытывать трудности, их места начнут «постепенно занимать азиатские компании, особенно китайские».
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне экс-президент Франции Николя Саркози также заявил, что санкции против России являются контрпродуктивными. При этом он призвал Европу больше доверять Москве.